Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Посмотрел я на этот Остин с высоты птичьего полета... Живут люди, в большинстве своем, в каких-то одноэтажных хижинах - к земле привыкают. Ни тебе вентфасадов, ни модных мопов, ни панорамного вида на Печерск. Шо за жизнь такая унылая?
Я скажуе более: дома не из бетона или кирпича, а на дорогах не асфальт.... Модные МОПы - это есть и очень много. В Домейне.
airmax78 написав:Бодро рапортуют, что все идет по плану. И я им верю.
я ведь спрашиваю не о том, когда они сдадут (шоп не сглазить) первые два дома и перережут над прорытой между ними канавой с водой, гордо названной «каналом» ленточку, а когда сага планирует закончить весь комплекс? сколько лет там будет длиться стройка?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:Посмотрел я на этот Остин с высоты птичьего полета... Живут люди, в большинстве своем, в каких-то одноэтажных хижинах - к земле привыкают. Ни тебе вентфасадов, ни модных мопов, ни панорамного вида на Печерск. Шо за жизнь такая унылая?
Я скажуе более: дома не из бетона или кирпича, а на дорогах не асфальт.... Модные МОПы - это есть и очень много. В Домейне.
Дома каркасные из гипса и снаружи и внутри(себестоимость у нас с утеплением 5-6тыс.метр с говноотделкой)? В Остине мороз бывает хоть после НГ? В Канзас-сити стабильно. Но и +20 в февпрале тоже стабильно(как и в Мемфисе, и в Фениксе).
airmax78 написав:2 bedroom - это, вообще-то, и есть трешка (2 спальни и большая кухня-студия). Это минимально необходимый минимум для семьи с одним ребенком. То, что это стандарт для американцев, которые привыкли, что у каждого ребенка обязательно есть своя комната, а детей в семьях минимум двое - не верю. 1 bedroom - это только для очень бедных или холостяков.
airmax78 написав:Посмотрел я на этот Остин с высоты птичьего полета... Живут люди, в большинстве своем, в каких-то одноэтажных хижинах - к земле привыкают. Ни тебе вентфасадов, ни модных мопов, ни панорамного вида на Печерск. Шо за жизнь такая унылая?
Я скажуе более: дома не из бетона или кирпича, а на дорогах не асфальт.... Модные МОПы - это есть и очень много. В Домейне.
Шо за термины вы выдумываете? Это называется не "домейн", а "кондоминимум".
airmax78 написав:2 bedroom - это, вообще-то, и есть трешка (2 спальни и большая кухня-студия). Это минимально необходимый минимум для семьи с одним ребенком. То, что это стандарт для американцев, которые привыкли, что у каждого ребенка обязательно есть своя комната, а детей в семьях минимум двое - не верю. 1 bedroom - это только для очень бедных или холостяков.
Первый Не очень понял ваш пост и при чем тут автомобиль. Общий тон, если я правильно понял, вы вполне рады успехам людей, которым требуется масса охраны и которые крутятся при УкрГаздобыче? А вы чем хлеб зарабатываете, если не секрет