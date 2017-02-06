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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 962
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
204
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:25

  airmax78 написав:Посмотрел я на этот Остин с высоты птичьего полета... Живут люди, в большинстве своем, в каких-то одноэтажных хижинах - к земле привыкают. Ни тебе вентфасадов, ни модных мопов, ни панорамного вида на Печерск. Шо за жизнь такая унылая?

Я скажуе более: дома не из бетона или кирпича, а на дорогах не асфальт.... :mrgreen:
Модные МОПы - это есть и очень много. В Домейне. :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:30

  trololo написав:нежильняк на радченка па30

Нефасадний
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Бодро рапортуют, что все идет по плану. И я им верю.


я ведь спрашиваю не о том, когда они сдадут (шоп не сглазить) первые два дома и перережут над прорытой между ними канавой с водой, гордо названной «каналом» ленточку, а когда сага планирует закончить весь комплекс? сколько лет там будет длиться стройка?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:33

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Посмотрел я на этот Остин с высоты птичьего полета... Живут люди, в большинстве своем, в каких-то одноэтажных хижинах - к земле привыкают. Ни тебе вентфасадов, ни модных мопов, ни панорамного вида на Печерск. Шо за жизнь такая унылая?

Я скажуе более: дома не из бетона или кирпича, а на дорогах не асфальт.... :mrgreen:
Модные МОПы - это есть и очень много. В Домейне. :)

Дома каркасные из гипса и снаружи и внутри(себестоимость у нас с утеплением 5-6тыс.метр с говноотделкой)?
В Остине мороз бывает хоть после НГ? В Канзас-сити стабильно. Но и +20 в февпрале тоже стабильно(как и в Мемфисе, и в Фениксе).
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:35

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:2 bedroom - это, вообще-то, и есть трешка (2 спальни и большая кухня-студия). Это минимально необходимый минимум для семьи с одним ребенком. То, что это стандарт для американцев, которые привыкли, что у каждого ребенка обязательно есть своя комната, а детей в семьях минимум двое - не верю. 1 bedroom - это только для очень бедных или холостяков.

2 bedroom - это не трешка. Кто ж будет житть в зале? Странные Вы. :) Ну и ладно. Как вы можете эту(что я снимаю) планировку назвать трешкой...
https://cdngeneral.rentcafe.com/dmslivecafe/3/638563/Texas.jpg?crop=(0,0,300,218)&cropxunits=300&cropyunits=218&maxwidth=800&quality=85&
Фейспалм...
Я в мессаге своей первоначально говорил, что не вижу целеаой аудитории на трешки в Рыбальском, как домейне. И спрашивал кто ее видит.

У риелтеров это теперь называется "евротрешка". А целевая для трешки - это любая нормальная молодая семья с хотя бы одним ребенком и деньгами.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:38

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Посмотрел я на этот Остин с высоты птичьего полета... Живут люди, в большинстве своем, в каких-то одноэтажных хижинах - к земле привыкают. Ни тебе вентфасадов, ни модных мопов, ни панорамного вида на Печерск. Шо за жизнь такая унылая?

Я скажуе более: дома не из бетона или кирпича, а на дорогах не асфальт.... :mrgreen:
Модные МОПы - это есть и очень много. В Домейне. :)

Шо за термины вы выдумываете? Это называется не "домейн", а "кондоминимум".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:52

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:ни панорамного вида на Печерск. Шо за жизнь такая унылая?

С такими "видами", может оно и к лучшему?
  Оранжевый-хит сезона написав:Вид с окнаЗображення


Глядя на это разнообразие стилей, этажности, расцветок аж глаз болеть начинает.

У вас просто болеть, у меня кровоточить начал.

Вид на днепр однозначно выигрывает, данный вид на самый пуповый район УГ
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:54

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:2 bedroom - это, вообще-то, и есть трешка (2 спальни и большая кухня-студия). Это минимально необходимый минимум для семьи с одним ребенком. То, что это стандарт для американцев, которые привыкли, что у каждого ребенка обязательно есть своя комната, а детей в семьях минимум двое - не верю. 1 bedroom - это только для очень бедных или холостяков.

2 bedroom - это не трешка. Кто ж будет житть в зале? Странные Вы. :) Ну и ладно. Как вы можете эту(что я снимаю) планировку назвать трешкой...
https://cdngeneral.rentcafe.com/dmslivecafe/3/638563/Texas.jpg?crop=(0,0,300,218)&cropxunits=300&cropyunits=218&maxwidth=800&quality=85&
Фейспалм...
Я в мессаге своей первоначально говорил, что не вижу целеаой аудитории на трешки в Рыбальском, как домейне. И спрашивал кто ее видит.

Зала в советской концепции не для жизни, а для приём гостей.

Но опять же многие форумчане не видят совместную кухню гостинную, тк каклетами вонять будет, пока кто то пивко сосать с друганом в зале будет
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 20:03

Первый Не очень понял ваш пост и при чем тут автомобиль. Общий тон, если я правильно понял, вы вполне рады успехам людей, которым требуется масса охраны и которые крутятся при УкрГаздобыче?
А вы чем хлеб зарабатываете, если не секрет
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 20:08

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

тут через год будет стоять новый велопешеходный мост
владимирский спуск

https://www.skypixel.com/photos/vladimirsky-descent
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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