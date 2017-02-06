Автомобіль символізує плинність життя і неминучість обезціннювання вказаних Вами матеріальних цінностей.
З убівцей ефіру в газдобичу сьогодні не ходив.
Хліб не їм.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 20:15
Автомобіль символізує плинність життя і неминучість обезціннювання вказаних Вами матеріальних цінностей.
З убівцей ефіру в газдобичу сьогодні не ходив.
Хліб не їм.
Всім процвітання!
Додано: Вів 10 лип, 2018 20:21
"евротрешка" рукалицо... Молодая семья с хотя бы одним ребенком и деньгами будет жить в Домейне? Это же не оптимально. Я не понимаю этого... Неужели таковы сегодняшние киевские реалии?
Додано: Вів 10 лип, 2018 20:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я не указывал ни на какие мат.ценности конкретно, а указывал на глобальную проблему гигантского и усугубляющегося расслоения. В пределе, если не будут приняты заградительные меры, все средства производства останутся в частной собственности кучки (относительно населения) людей. Осложняется тем, что политика и частный бизнес как никогда сращены лруг с другом, и таким полмтикам принять меры крайне сложно, если вообще возможно. Это мое имхо, хотя в конце-концов почти все революционеры и теоретики выходили именно из кругов тогдашней элиты
Востаннє редагувалось antonivs3 в Вів 10 лип, 2018 20:27, всього редагувалось 1 раз.
Савченко Так!
Додано: Вів 10 лип, 2018 20:27
Додано: Вів 10 лип, 2018 20:27
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 10 лип, 2018 20:28
Додано: Вів 10 лип, 2018 20:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А смарт квартира - 1 badroom
Додано: Вів 10 лип, 2018 20:30
Я не чего не выдумываю а пишу про реальное мес то с конкретным назывнием:
Додано: Вів 10 лип, 2018 20:31
Додано: Вів 10 лип, 2018 20:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не хватало ещё шутку разъяснять
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