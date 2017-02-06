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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1554155515561557>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 962
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
204
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 20:15

  antonivs3 написав:Первый Не очень понял ваш пост и при чем тут автомобиль. Общий тон, если я правильно понял, вы вполне рады успехам людей, которым требуется масса охраны и которые крутятся при УкрГаздобыче?
А вы чем хлеб зарабатываете, если не секрет

Автомобіль символізує плинність життя і неминучість обезціннювання вказаних Вами матеріальних цінностей.
З убівцей ефіру в газдобичу сьогодні не ходив.
Хліб не їм.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 20:21

  airmax78 написав:У риелтеров это теперь называется "евротрешка". А целевая для трешки - это любая нормальная молодая семья с хотя бы одним ребенком и деньгами.

"евротрешка" рукалицо... Молодая семья с хотя бы одним ребенком и деньгами будет жить в Домейне? Это же не оптимально. Я не понимаю этого... Неужели таковы сегодняшние киевские реалии? :o
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 20:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я не указывал ни на какие мат.ценности конкретно, а указывал на глобальную проблему гигантского и усугубляющегося расслоения. В пределе, если не будут приняты заградительные меры, все средства производства останутся в частной собственности кучки (относительно населения) людей. Осложняется тем, что политика и частный бизнес как никогда сращены лруг с другом, и таким полмтикам принять меры крайне сложно, если вообще возможно. Это мое имхо, хотя в конце-концов почти все революционеры и теоретики выходили именно из кругов тогдашней элиты
Востаннє редагувалось antonivs3 в Вів 10 лип, 2018 20:27, всього редагувалось 1 раз.
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 20:27

  hume написав:Зала в советской концепции не для жизни, а для приём гостей.

Но опять же многие форумчане не видят совместную кухню гостинную, тк каклетами вонять будет, пока кто то пивко сосать с друганом в зале будет

Ну тогда всеже мы имеем двухкомнатную с большой столовой.

:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 20:27

  Первый написав:
  trololo написав:нежильняк на радченка па30

Нефасадний

Ошибаетесь
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 20:28

  барабашов написав:В Остине мороз бывает хоть после НГ? В Канзас-сити стабильно. Но и +20 в февпрале тоже стабильно(как и в Мемфисе, и в Фениксе).

Этой зимой были заморозки. Я даже видел немного снега. :mrgreen: Но вообще стабильно 100 дней по 100 градусов. :)
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 20:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Кароч, до Рыбальского не доехал. Но по телепону подтвердили, что по 950 можно че-то найти. Часть канала вырыли. Ждут разрешения соединиться с Днепром под набережной. В общем, мегапроект движется. Готовьте гондолы.

Хотелось бы услышать следующие мысли от форумчан по поводу этого:
Для мня Рыбыльсуий + МОПы - это, по сути, "Domain".
Из того что я вижу, аналоги трехкомнатных квартир практически нереально сдать за соответствующие деньги в таком месте. Всё оринтированно в мире на хипстеров с 1 or 2 bedroom apartment. Типичный пример недорогих аппартов на окраине Domain для молодых понаехов хипстерского типа: https://www.zillow.com/homes/for_sale/Austin-TX/condo_type/2091565244_zpid/10221_rid/0-200000_price/0-811_mp/globalrelevanceex_sort/30.543635,-97.416801,30.040269,-98.154945_rect/10_zm/
на кого ориентированы трешки в Рыбальском в Киеве? Я не понимаю....

2 bedroom - это, вообще-то, и есть трешка (2 спальни и большая кухня-студия). Это минимально необходимый минимум для семьи с одним ребенком. То, что это стандарт для американцев, которые привыкли, что у каждого ребенка обязательно есть своя комната, а детей в семьях минимум двое - не верю. 1 bedroom - это только для очень бедных или холостяков.
А смарт квартира - 1 badroom
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 20:30

  airmax78 написав:Шо за термины вы выдумываете? Это называется не "домейн", а "кондоминимум".

Я не чего не выдумываю а пишу про реальное мес то с конкретным назывнием:
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g30196-d1487717-Reviews-The_Domain-Austin_Texas.html#photos;aggregationId=101&albumid=101&filter=7&ff=178382818
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 20:31

  Faceless написав:А смарт квартира - 1 badroom

Под эту катигорию может попадать и смарт и обычная "однушка". Только не bad, а bed
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 20:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Понаехал написав:
  Faceless написав:А смарт квартира - 1 badroom

Под эту катигорию может попадать и смарт и обычная "однушка". Только не bad, а bed
Не хватало ещё шутку разъяснять
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