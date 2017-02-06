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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 лип, 2018 20:34
antonivs3 написав:
Я не указывал ни на какие мат.ценности конкретно, а указывал на глобальную проблему гигантского и усугубляющегося расслоения. В пределе все средства производства останутся в частной собственности кучки (относительно населения) людей
Мир несправедлив.
Богатейший человек мира (Безос) посетовал на сложность потратить заработанное.
В то же время за два года в мире на 55% увеличилось число голодающих людей, заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли на заседании Совбеза.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 20:36
trololo написав: Первый написав: trololo написав:
нежильняк на радченка па30
Нефасадний
Ошибаетесь
Подивлюсь ще раз.
Всім процвітання!
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Додано: Вів 10 лип, 2018 20:38
Faceless написав: Понаехал написав: Faceless написав:
А смарт квартира - 1 badroom
Под эту катигорию может попадать и смарт и обычная "однушка". Только не bad, а bed
Не хватало ещё шутку разъяснять
Не все понимают шутки, когда в них элементы иностранных языков
Савченко Так!
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Додано: Вів 10 лип, 2018 20:40
Первый написав:
Подивлюсь ще раз.
отставить!
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Вів 10 лип, 2018 21:58
trololo написав: Первый написав:
Подивлюсь ще раз.
отставить!
Ок. Не буду.
Почитал поетику.
Модний фасад і моп творить чудеса.
Всім процвітання!
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Додано: Вів 10 лип, 2018 22:21
Богатейший человек мира (Безос) посетовал на сложность потратить заработанное.
В то же время за два года в мире на 55% увеличилось число голодающих людей, заявил директор продовольственной программы ООН Дэвид Бисли на заседании Совбеза.
..
Подумалось, что заработанное потратить вообще не проблема- оно само собой расходится на то, что принято считать элементарным. Со сверхдоходами иная ситуация. Хорошо, что эти нувориши наших дней об этом задумываются. Глядишь и Фомы Гордеевы среди них появятся и Саввы Морозовы.
Савченко Так!
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