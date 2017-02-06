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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1555155615571558>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 962
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
204
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 20:34

  antonivs3 написав:Я не указывал ни на какие мат.ценности конкретно, а указывал на глобальную проблему гигантского и усугубляющегося расслоения. В пределе все средства производства останутся в частной собственности кучки (относительно населения) людей


Мир несправедлив.

Богатейший человек мира (Безос) посетовал на сложность потратить заработанное.
В то же время за два года в мире на 55% увеличилось число голодающих людей, заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли на заседании Совбеза.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 20:36

  trololo написав:
  Первый написав:
  trololo написав:нежильняк на радченка па30

Нефасадний

Ошибаетесь

Подивлюсь ще раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 20:38

  Faceless написав:
Понаехал написав:
  Faceless написав:А смарт квартира - 1 badroom

Под эту катигорию может попадать и смарт и обычная "однушка". Только не bad, а bed
Не хватало ещё шутку разъяснять

Не все понимают шутки, когда в них элементы иностранных языков
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 20:40

  Первый написав:Подивлюсь ще раз.

отставить! :D
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 21:58

  trololo написав:
  Первый написав:Подивлюсь ще раз.

отставить! :D

Ок. Не буду.

Почитал поетику.

Модний фасад і моп творить чудеса.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 22:21

Богатейший человек мира (Безос) посетовал на сложность потратить заработанное.
В то же время за два года в мире на 55% увеличилось число голодающих людей, заявил директор продовольственной программы ООН Дэвид Бисли на заседании Совбеза.
..
Подумалось, что заработанное потратить вообще не проблема- оно само собой расходится на то, что принято считать элементарным. Со сверхдоходами иная ситуация. Хорошо, что эти нувориши наших дней об этом задумываются. Глядишь и Фомы Гордеевы среди них появятся и Саввы Морозовы.
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 22:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Итак, Оранж, откуда инфа про прокуратуру? Мои домыслы про бухгалтерские будни Респекта с ПОХа связаны с тем, что он очень напоминает мне знакомого
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 22:43

Первый

место ок. цена тож. на дизайнеров потратились, это плюс
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 06:03

грушевского заблокирована евробляхерами - имейте в виду, по возможности объезжайте центр
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 07:59

  trololo написав:Первый

место ок. цена тож. на дизайнеров потратились, это плюс

Радує те, що об'єкти 1000+ уо за квадрат вже з гарними мопами і керамічними фасадами. Більше красивих і якісних будинків - красивіше моє місто.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 11 лип, 2018 08:05, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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