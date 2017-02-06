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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 лип, 2018 08:00
Первый написав: trololo написав:Первый
место ок. цена тож. на дизайнеров потратились, это плюс
Радує те, що об'єкти 1000+ це за квадрат вже з гарними мопами і керамічними фасадами. Більше красивих і якісних будинків - красивіше моє місто.
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airmax78
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Додано: Сер 11 лип, 2018 08:05
airmax78 написав: Первый написав: trololo написав:Первый
место ок. цена тож. на дизайнеров потратились, это плюс
Радує те, що об'єкти 1000+ це за квадрат вже з гарними мопами і керамічними фасадами. Більше красивих і якісних будинків - красивіше моє місто.
О каком объекте речь?
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