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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1555155615571558

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 962
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
204
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 08:05

  airmax78 написав:
  Первый написав:
  trololo написав:Первый

место ок. цена тож. на дизайнеров потратились, это плюс

Радує те, що об'єкти 1000+ це за квадрат вже з гарними мопами і керамічними фасадами. Більше красивих і якісних будинків - красивіше моє місто.

О каком объекте речь?

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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 09:38

  kingkongovets написав:грушевского заблокирована евробляхерами - имейте в виду, по возможности объезжайте центр

Надо обнулять растаможку (ситуация с б*** вышла из под контроля) и вводить ежегодный прогрессивный экологический налог. Контроль - электронный по стикеру под стеклом. Нет стикера/просроченный - штраф в 10% годового размера налога. И техосмотр каждые 2 года для авто страше 5 лет и ежегодно для авто старше 10 лет. Надо заставить народ дорого платить за езду на чадящих ведрах в Украине, а езду с выпиленным катализатором, с диодами и колхозным ксеноном и т.п. сделать вообще невозможной. При чем это должно распространятся и на коммерческий транспорт.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 10:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Такого потока заробитчан не видели даже в 90-х, - жители приграничных с Польшей городков.

https://censor.net.ua/news/3075925/tako ... i_gorodkov
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