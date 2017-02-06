Поетіка
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 лип, 2018 08:05
Поетіка
Всім процвітання!
Додано: Сер 11 лип, 2018 09:38
Надо обнулять растаможку (ситуация с б*** вышла из под контроля) и вводить ежегодный прогрессивный экологический налог. Контроль - электронный по стикеру под стеклом. Нет стикера/просроченный - штраф в 10% годового размера налога. И техосмотр каждые 2 года для авто страше 5 лет и ежегодно для авто старше 10 лет. Надо заставить народ дорого платить за езду на чадящих ведрах в Украине, а езду с выпиленным катализатором, с диодами и колхозным ксеноном и т.п. сделать вообще невозможной. При чем это должно распространятся и на коммерческий транспорт.
Додано: Сер 11 лип, 2018 10:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Такого потока заробитчан не видели даже в 90-х, - жители приграничных с Польшей городков.
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