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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 155715581559156015611562>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 962
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
204
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 10:49

  Puente написав:У нас що - ціни та зарплати як в Європі ? Що за балачки ... Народ ще їздить на жигулях , москвичах та запорожцях ... Ага - треба взагалі їзду заборонити . Бідний - ходи пішки , бо велосипеди нові теж не по кишені ...

Можно вообще запретить "бедным" вход в столицу.

Чувствительное сознание "Илиты" слишком травмируется, если случайно замечает "бедноту", застеклённые балконы, кондиционеры, и т.п. Это всё нужно жёстко запретить!

А нарушителей вместе с семьями высылать в зону отчуждения.

*сарказм
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 10:51

Вкладчик1234

коптящие авто - это рак легких вас и ваших детей, инфраркт, инсульт - очень сильно влияет, если верить ВОЗ. плюс наш убогий бензин минус катализатор и сажевый фильтр проблема умножается х2
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 10:53

  trololo написав:Вкладчик1234

коптящие авто - это рак легких вас и ваших детей, инфраркт, инсульт - очень сильно влияет, если верить ВОЗ. плюс наш убогий бензин минус катализатор и сажевый фильтр проблема умножается х2

Йому тре опу возить інше не ... хвилює.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 10:56

  trololo написав:коптящие авто - это рак легких вас и ваших детей, инфраркт, инсульт - очень сильно влияет, если верить ВОЗ. плюс наш убогий бензин минус катализатор и сажевый фильтр проблема умножается х2

Спору нет.
Но разве 20-40 летние ВАЗы, ЗАЗы и прочие лучше, чем 5-летние евро-номера?

Если запретить евро-номера, то экология не улучшится, т.к. народ пересядет на поделия советского и ранне-украинского автопрома
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 10:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Вкладчик1234 написав:Но разве 20-40 летние ВАЗы, ЗАЗы и прочие лучше, чем 5-летние евро-номера?

Странно, я все больше вижу 15-20 летние б***.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:02

  Вкладчик1234 написав:
  trololo написав:коптящие авто - это рак легких вас и ваших детей, инфраркт, инсульт - очень сильно влияет, если верить ВОЗ. плюс наш убогий бензин минус катализатор и сажевый фильтр проблема умножается х2

Спору нет.
Но разве 20-40 летние ВАЗы, ЗАЗы и прочие лучше, чем 5-летние евро-номера?

Если запретить евро-номера, то экология не улучшится, т.к. народ пересядет на поделия советского и ранне-украинского автопрома


Могу показать точку в Киеве, где в месяц режут штук 30 старого совкоавто. Это одна точка. Есть точная статистика, сколько у нас осталось совкомашин на ходу?
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:02

  Вкладчик1234 написав:
  trololo написав:коптящие авто - это рак легких вас и ваших детей, инфраркт, инсульт - очень сильно влияет, если верить ВОЗ. плюс наш убогий бензин минус катализатор и сажевый фильтр проблема умножается х2

Спору нет.
Но разве 20-40 летние ВАЗы, ЗАЗы и прочие лучше, чем 5-летние евро-номера?

Если запретить евро-номера, то экология не улучшится, т.к. народ пересядет на поделия советского и ранне-украинского автопрома


запретить (удорожать) все коптящее, по крайней мере там где концентрация авто большая (в киеве)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:05

  Вкладчик1234 написав:
  trololo написав:коптящие авто - это рак легких вас и ваших детей, инфраркт, инсульт - очень сильно влияет, если верить ВОЗ. плюс наш убогий бензин минус катализатор и сажевый фильтр проблема умножается х2

Спору нет.
Но разве 20-40 летние ВАЗы, ЗАЗы и прочие лучше, чем 5-летние евро-номера?

Если запретить евро-номера, то экология не улучшится, т.к. народ пересядет на поделия советского и ранне-украинского автопрома

Вы мой пост читали? Прогрессивный экологический налог, как в Европе, призван спасти соотечественников от других соотечественников, которые считают, что отсавлять за собой черный/белый шлейф выхлопных газов, приближая всех окружающих к раку - это нормально. Главное, что они едут.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 11 лип, 2018 11:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:06

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:грушевского заблокирована евробляхерами - имейте в виду, по возможности объезжайте центр

Надо обнулять растаможку (ситуация с б*** вышла из под контроля) и вводить ежегодный прогрессивный экологический налог. Контроль - электронный по стикеру под стеклом. Нет стикера/просроченный - штраф в 10% годового размера налога. И техосмотр каждые 2 года для авто страше 5 лет и ежегодно для авто старше 10 лет. Надо заставить народ дорого платить за езду на чадящих ведрах в Украине, а езду с выпиленным катализатором, с диодами и колхозным ксеноном и т.п. сделать вообще невозможной. При чем это должно распространятся и на коммерческий транспорт.

ну нє,

от пулять 25-32 етажи мурашники мона, бо "піпл хаває"
а от за ойробл@хи, які "піпл хаває теж" надо наказувать

макс, буть паслідовним!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:06

  trololo написав:запретить (удорожать) все

Сейчас такая "политика" проводится относительно всего.
Я так понимаю, чтобы в стране остались только представители "успешной" "илиты", и ничто не тревожило их чувствительное сознание.

А предложить реальную альтернативу, кроме "запретить", "удорожать" - слишком сложно. Например пригласить какой-нибудь GM или Тойоту собирать у нас авто. Но кому это интересно, когда гиперлуп на подходе
Всё IMHO
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