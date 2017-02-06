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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 лип, 2018 10:49
Puente написав:
У нас що - ціни та зарплати як в Європі ? Що за балачки ... Народ ще їздить на жигулях , москвичах та запорожцях ... Ага - треба взагалі їзду заборонити . Бідний - ходи пішки , бо велосипеди нові теж не по кишені ...
Можно вообще запретить "бедным" вход в столицу.
Чувствительное сознание "Илиты" слишком травмируется, если случайно замечает "бедноту", застеклённые балконы, кондиционеры, и т.п. Это всё нужно жёстко запретить!
А нарушителей вместе с семьями высылать в зону отчуждения.
*сарказм
Всё IMHO
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Додано: Сер 11 лип, 2018 10:51
Вкладчик1234
коптящие авто - это рак легких вас и ваших детей, инфраркт, инсульт - очень сильно влияет, если верить ВОЗ. плюс наш убогий бензин минус катализатор и сажевый фильтр проблема умножается х2
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Сер 11 лип, 2018 10:53
trololo написав:Вкладчик1234
коптящие авто - это рак легких вас и ваших детей, инфраркт, инсульт - очень сильно влияет, если верить ВОЗ. плюс наш убогий бензин минус катализатор и сажевый фильтр проблема умножается х2
Йому тре опу возить інше не ... хвилює.
Всім процвітання!
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Додано: Сер 11 лип, 2018 10:56
trololo написав:
коптящие авто - это рак легких вас и ваших детей, инфраркт, инсульт - очень сильно влияет, если верить ВОЗ. плюс наш убогий бензин минус катализатор и сажевый фильтр проблема умножается х2
Спору нет.
Но разве 20-40 летние ВАЗы, ЗАЗы и прочие лучше, чем 5-летние евро-номера?
Если запретить евро-номера, то экология не улучшится, т.к. народ пересядет на поделия советского и ранне-украинского автопрома
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 11 лип, 2018 10:58
Вкладчик1234 написав:
Но разве 20-40 летние ВАЗы, ЗАЗы и прочие лучше, чем 5-летние евро-номера?
Странно, я все больше вижу 15-20 летние б***.
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Додано: Сер 11 лип, 2018 11:02
Вкладчик1234 написав: trololo написав:
коптящие авто - это рак легких вас и ваших детей, инфраркт, инсульт - очень сильно влияет, если верить ВОЗ. плюс наш убогий бензин минус катализатор и сажевый фильтр проблема умножается х2
Спору нет.
Но разве 20-40 летние ВАЗы, ЗАЗы и прочие лучше, чем 5-летние евро-номера?
Если запретить евро-номера, то экология не улучшится, т.к. народ пересядет на поделия советского и ранне-украинского автопрома
Могу показать точку в Киеве, где в месяц режут штук 30 старого совкоавто. Это одна точка. Есть точная статистика, сколько у нас осталось совкомашин на ходу?
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vano80
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Додано: Сер 11 лип, 2018 11:02
Вкладчик1234 написав: trololo написав:
коптящие авто - это рак легких вас и ваших детей, инфраркт, инсульт - очень сильно влияет, если верить ВОЗ. плюс наш убогий бензин минус катализатор и сажевый фильтр проблема умножается х2
Спору нет.
Но разве 20-40 летние ВАЗы, ЗАЗы и прочие лучше, чем 5-летние евро-номера?
Если запретить евро-номера, то экология не улучшится, т.к. народ пересядет на поделия советского и ранне-украинского автопрома
запретить (удорожать) все коптящее, по крайней мере там где концентрация авто большая (в киеве)
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Сер 11 лип, 2018 11:05
Вкладчик1234 написав: trololo написав:
коптящие авто - это рак легких вас и ваших детей, инфраркт, инсульт - очень сильно влияет, если верить ВОЗ. плюс наш убогий бензин минус катализатор и сажевый фильтр проблема умножается х2
Спору нет.
Но разве 20-40 летние ВАЗы, ЗАЗы и прочие лучше, чем 5-летние евро-номера?
Если запретить евро-номера, то экология не улучшится, т.к. народ пересядет на поделия советского и ранне-украинского автопрома
Вы мой пост читали? Прогрессивный экологический налог, как в Европе, призван спасти соотечественников от других соотечественников, которые считают, что отсавлять за собой черный/белый шлейф выхлопных газов, приближая всех окружающих к раку - это нормально. Главное, что они едут.
Востаннє редагувалось airmax78
в Сер 11 лип, 2018 11:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 лип, 2018 11:06
airmax78 написав: kingkongovets написав:
грушевского заблокирована евробляхерами - имейте в виду, по возможности объезжайте центр
Надо обнулять растаможку (ситуация с б*** вышла из под контроля) и вводить ежегодный прогрессивный экологический налог. Контроль - электронный по стикеру под стеклом. Нет стикера/просроченный - штраф в 10% годового размера налога. И техосмотр каждые 2 года для авто страше 5 лет и ежегодно для авто старше 10 лет. Надо заставить народ дорого платить за езду на чадящих ведрах в Украине, а езду с выпиленным катализатором, с диодами и колхозным ксеноном и т.п. сделать вообще невозможной. При чем это должно распространятся и на коммерческий транспорт.
ну нє,
от пулять 25-32 етажи мурашники мона, бо "піпл хаває"
а от за ойробл@хи, які "піпл хаває теж" надо наказувать
макс, буть паслідовним!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Сер 11 лип, 2018 11:06
trololo написав:
запретить (удорожать) все
Сейчас такая "политика" проводится относительно всего.
Я так понимаю, чтобы в стране остались только представители "успешной" "илиты", и ничто не тревожило их чувствительное сознание.
А предложить реальную альтернативу, кроме "запретить", "удорожать" - слишком сложно. Например пригласить какой-нибудь GM или Тойоту собирать у нас авто. Но кому это интересно, когда гиперлуп на подходе
Всё IMHO
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