Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:грушевского заблокирована евробляхерами - имейте в виду, по возможности объезжайте центр
Надо обнулять растаможку (ситуация с б*** вышла из под контроля) и вводить ежегодный прогрессивный экологический налог. Контроль - электронный по стикеру под стеклом. Нет стикера/просроченный - штраф в 10% годового размера налога. И техосмотр каждые 2 года для авто страше 5 лет и ежегодно для авто старше 10 лет. Надо заставить народ дорого платить за езду на чадящих ведрах в Украине, а езду с выпиленным катализатором, с диодами и колхозным ксеноном и т.п. сделать вообще невозможной. При чем это должно распространятся и на коммерческий транспорт.
Целиком поддерживаю. Как бы этой инициативе поспособствовать?
Вана приде парядак навиде!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Надо заставить народ дорого платить за езду на чадящих ведрах в Украине, а езду с выпиленным катализатором, с диодами и колхозным ксеноном и т.п. сделать вообще невозможной. При чем это должно распространятся и на коммерческий транспорт.
Создайте и возглавьте Министерство транспортной экзекуции. А то только пламенные призывы: фасады не утеплять кондеи не вешать балконы не стеклить ксеноном не светить
Больше дела, меньше слов
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Сейчас такая "политика" проводится относительно всего. Я так понимаю, чтобы в стране остались только представители "успешной" "илиты", и ничто не тревожило их чувствительное сознание.
А предложить реальную альтернативу, кроме "запретить", "удорожать" - слишком сложно. Например пригласить какой-нибудь GM или Тойоту собирать у нас авто. Но кому это интересно, когда гиперлуп на подходе
Опыт японцев в Виннице показывает - "Украина не Китай!" Нищий украинец не будет работать за мизерную зарплату, лучше янтарь копать да лес валить, на субсидии. Да и нет у нас внутреннего рынка на объем завода.
airmax78 написав:Надо обнулять растаможку (ситуация с б*** вышла из под контроля) и вводить ежегодный прогрессивный экологический налог. Контроль - электронный по стикеру под стеклом. Нет стикера/просроченный - штраф в 10% годового размера налога. И техосмотр каждые 2 года для авто страше 5 лет и ежегодно для авто старше 10 лет. Надо заставить народ дорого платить за езду на чадящих ведрах в Украине, а езду с выпиленным катализатором, с диодами и колхозным ксеноном и т.п. сделать вообще невозможной. При чем это должно распространятся и на коммерческий транспорт.
ну нє,
от пулять 25-32 етажи мурашники мона, бо "піпл хаває" а от за ойробл@хи, які "піпл хаває теж" надо наказувать
макс, буть паслідовним!!!
Это не наказание. Это нормальный европейский подход к решению проблемы, с учетом интересов всех стейкхолдеров. Или вы хорошо относитесь к выхлопу Богдана, Камаза или 15-летнего Мерса на литовских номерах?
airmax78 написав:Надо заставить народ дорого платить за езду на чадящих ведрах в Украине, а езду с выпиленным катализатором, с диодами и колхозным ксеноном и т.п. сделать вообще невозможной. При чем это должно распространятся и на коммерческий транспорт.
Создайте и возглавьте Министерство транспортной экзекуции. А то только пламенные призывы: фасады не утеплять кондеи не вешать балконы не стеклить ксеноном не светить
Больше дела, меньше слов
Я бы с удовольствием. Но только не министром - у него много не интересной для меня работы, а каким-нибудь зам министра или советником.
Чукча2 написав:Вчера на Почайной видел Нисан на б***, так он так коптил чёрным, шо просто пи...ц(. Но что удивило, вся задняя сторона кузова была чёрная от копоти...езжу 10 лет, такого ещё не видел(
А ланосы, жиги 2008 года и Богданы - только духи и озонированный воздух выдают?
Известный приём манипуляции: из частного случая делать общие выводы. Наши чинуши так часто делают. Вы случаем не чинуша?
Еще раз: прогрессивный экологический налог и техосмотр. Чтобы владельцу жиги было выгоднее отвезти свой хлам на пункт приема вторсырья, чем ездить и отравлять атмосферу. Чтобы у чела, покупающего 15-летний гольф за 300 ЕВРО, было понимание, что для того, чтобы на нем передвигаться в Украине, его придется содержать в нормальном техническом состоянии и платить за повышенные выбросы. Ну это ж справедливо. Ну какие тут могут быть возражения?
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 11 лип, 2018 11:33, всього редагувалось 1 раз.