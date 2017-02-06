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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1558155915601561>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 962
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
204
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:08

  Непересичный написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:грушевского заблокирована евробляхерами - имейте в виду, по возможности объезжайте центр

Надо обнулять растаможку (ситуация с б*** вышла из под контроля) и вводить ежегодный прогрессивный экологический налог. Контроль - электронный по стикеру под стеклом. Нет стикера/просроченный - штраф в 10% годового размера налога. И техосмотр каждые 2 года для авто страше 5 лет и ежегодно для авто старше 10 лет. Надо заставить народ дорого платить за езду на чадящих ведрах в Украине, а езду с выпиленным катализатором, с диодами и колхозным ксеноном и т.п. сделать вообще невозможной. При чем это должно распространятся и на коммерческий транспорт.


Целиком поддерживаю. Как бы этой инициативе поспособствовать?

Вана приде парядак навиде!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:17

Вана приде парядак навиде!!!

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Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Надо заставить народ дорого платить за езду на чадящих ведрах в Украине, а езду с выпиленным катализатором, с диодами и колхозным ксеноном и т.п. сделать вообще невозможной. При чем это должно распространятся и на коммерческий транспорт.

Создайте и возглавьте Министерство транспортной экзекуции. А то только пламенные призывы:
фасады не утеплять
кондеи не вешать
балконы не стеклить
ксеноном не светить

Больше дела, меньше слов
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вчера на Почайной видел Нисан на б***, так он так коптил чёрным, шо просто пи...ц(.
Но что удивило, вся задняя сторона кузова была чёрная от копоти...езжу 10 лет, такого ещё не видел(
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:21

  Вкладчик1234 написав:
  trololo написав:запретить (удорожать) все

Сейчас такая "политика" проводится относительно всего.
Я так понимаю, чтобы в стране остались только представители "успешной" "илиты", и ничто не тревожило их чувствительное сознание.

А предложить реальную альтернативу, кроме "запретить", "удорожать" - слишком сложно. Например пригласить какой-нибудь GM или Тойоту собирать у нас авто. Но кому это интересно, когда гиперлуп на подходе


Опыт японцев в Виннице показывает - "Украина не Китай!" :D Нищий украинец не будет работать за мизерную зарплату, лучше янтарь копать да лес валить, на субсидии. Да и нет у нас внутреннего рынка на объем завода.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:23

  Чукча2 написав:Вчера на Почайной видел Нисан на б***, так он так коптил чёрным, шо просто пи...ц(.
Но что удивило, вся задняя сторона кузова была чёрная от копоти...езжу 10 лет, такого ещё не видел(

А ланосы, жиги 2008 года и Богданы - только духи и озонированный воздух выдают?

Известный приём манипуляции: из частного случая делать общие выводы. Наши чинуши так часто делают. Вы случаем не чинуша?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:23

  flyman написав:
  airmax78 написав:Надо обнулять растаможку (ситуация с б*** вышла из под контроля) и вводить ежегодный прогрессивный экологический налог. Контроль - электронный по стикеру под стеклом. Нет стикера/просроченный - штраф в 10% годового размера налога. И техосмотр каждые 2 года для авто страше 5 лет и ежегодно для авто старше 10 лет. Надо заставить народ дорого платить за езду на чадящих ведрах в Украине, а езду с выпиленным катализатором, с диодами и колхозным ксеноном и т.п. сделать вообще невозможной. При чем это должно распространятся и на коммерческий транспорт.

ну нє,

от пулять 25-32 етажи мурашники мона, бо "піпл хаває"
а от за ойробл@хи, які "піпл хаває теж" надо наказувать

макс, буть паслідовним!!!

Это не наказание. Это нормальный европейский подход к решению проблемы, с учетом интересов всех стейкхолдеров. Или вы хорошо относитесь к выхлопу Богдана, Камаза или 15-летнего Мерса на литовских номерах?
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:26

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Надо заставить народ дорого платить за езду на чадящих ведрах в Украине, а езду с выпиленным катализатором, с диодами и колхозным ксеноном и т.п. сделать вообще невозможной. При чем это должно распространятся и на коммерческий транспорт.

Создайте и возглавьте Министерство транспортной экзекуции. А то только пламенные призывы:
фасады не утеплять
кондеи не вешать
балконы не стеклить
ксеноном не светить

Больше дела, меньше слов

Я бы с удовольствием. Но только не министром - у него много не интересной для меня работы, а каким-нибудь зам министра или советником.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:28

  BIGor написав:
  Чукча2 написав:Вчера на Почайной видел Нисан на б***, так он так коптил чёрным, шо просто пи...ц(.
Но что удивило, вся задняя сторона кузова была чёрная от копоти...езжу 10 лет, такого ещё не видел(

А ланосы, жиги 2008 года и Богданы - только духи и озонированный воздух выдают?

Известный приём манипуляции: из частного случая делать общие выводы. Наши чинуши так часто делают. Вы случаем не чинуша?

Еще раз: прогрессивный экологический налог и техосмотр. Чтобы владельцу жиги было выгоднее отвезти свой хлам на пункт приема вторсырья, чем ездить и отравлять атмосферу. Чтобы у чела, покупающего 15-летний гольф за 300 ЕВРО, было понимание, что для того, чтобы на нем передвигаться в Украине, его придется содержать в нормальном техническом состоянии и платить за повышенные выбросы.
Ну это ж справедливо. Ну какие тут могут быть возражения?
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 11 лип, 2018 11:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:А ланосы, жиги 2008 года и Богданы - только духи и озонированный воздух выдают?


Ну я Вам скажу, что топчю служебный Ланос с пробегом 357 000.Дыма вообще нет, горел Чек, но и тот сделали...а когда стоишь рядом при холостых, запах минимальных.

Я совсем не против евроблях, но считаю, что контроль по экологии должен быть.Для Киева с его трафиком, это актуально очень.
Чукча2
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