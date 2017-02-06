Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Это нормальный европейский подход к решению проблемы, с учетом интересов всех стейкхолдеров. Или вы хорошо относитесь к выхлопу Богдана, Камаза или 15-летнего Мерса на литовских номерах?
а я еще очень плохо отношусь к -выхлопам дизельных маневровых и магистральных тепловозов, которые жрут соляру тоннами -выхлопам от дизелей прогулочных катеров --выхлопам от тяжелой военной техники -дыму сгоревшего пороха при выстрелах пушек, ракетных установок -дыму от костров, сжигаемых в печах дров неимущих слоёв населения
самое главное-я против коров, молока и говядины!!!
Стада коров наносят экологии Земли больше ущерба, чем автомобили или, даже, самолеты, говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), выдержки из которого недавно опубликовали в прессе.
Специалисты изучили воздействие на окружающую среду не только коров, но и животных поменьше – овец, коз, свиней и кур. Однако среди всех именно коровы оказались наиболее опасными для экологии.
По данным 400-страничного исследования, живущие на планете около 1,5 млрд. коров прямо или косвенно ответственны за выделение 18% всех парниковых газов в мире. Это превышает показатели всех видов транспорта в мире вместе взятых.
kingkongovets написав:грушевского заблокирована евробляхерами - имейте в виду, по возможности объезжайте центр
Надо обнулять растаможку (ситуация с б*** вышла из под контроля) и вводить ежегодный прогрессивный экологический налог. Контроль - электронный по стикеру под стеклом. Нет стикера/просроченный - штраф в 10% годового размера налога. И техосмотр каждые 2 года для авто страше 5 лет и ежегодно для авто старше 10 лет. Надо заставить народ дорого платить за езду на чадящих ведрах в Украине, а езду с выпиленным катализатором, с диодами и колхозным ксеноном и т.п. сделать вообще невозможной. При чем это должно распространятся и на коммерческий транспорт.
Да, да и Тойоты Ярис по 150 евро в месяц на 48 месяцев, а тигуаны так и быть по 220.
Инна - вы считать с калькулятором умеете? 150х48 сколько итоговая сумма будет? И сколько ВСЕ страховки с обязательным ТО дополнительно и ежегодно? По Тигуану 220 на 48 сами умножите или как? Или речь идёт совсем не о новых авто, а о 5-7ми летках(но с пробегом не на луну и обратно)?
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 11 лип, 2018 11:56, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Serg-ik А, ну давайте сядем на попу ровно и ничего вообще не будем делать. Все равно все умрем.
Ничего не делают как раз те, кто должен был изначально не допускать ввоз евроблях на территорию Украины. Хотя....они как раз возглавили этот ввоз. Имею в виду Таможню как подразделение Государственной фискальной службы.
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Serg-ik написав:Ничего не делают как раз те, кто должен был изначально не допускать ввоз евроблях на территорию Украины
Это в точку. Проблему надо было решать на начальной стадии. Теперь их много и в телняшках. Резать такой электорат перед выборами, рука дрогнет...будет или уступка для плюса в карму или опять будут жевать сопли...а там ещё хуже.
airmax78 написав:Serg-ik А, ну давайте сядем на попу ровно и ничего вообще не будем делать. Все равно все умрем.
Ничего не делают как раз те, кто должен был изначально не допускать ввоз евроблях на территорию Украины. Хотя....они как раз возглавили этот ввоз. Имею в виду Таможню как подразделение Государственной фискальной службы.
Я надеюсь ты же не предлагаешь всерьез с этим бороться? Так ведь можно остановить продажи на "милях" разной степени ценности А ехать осваивать миллион квадратов в дупе Трои непрестижно.