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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1558155915601561

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 962
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
204
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:54

  innamax2008 написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:грушевского заблокирована евробляхерами - имейте в виду, по возможности объезжайте центр

Надо обнулять растаможку (ситуация с б*** вышла из под контроля) и вводить ежегодный прогрессивный экологический налог. Контроль - электронный по стикеру под стеклом. Нет стикера/просроченный - штраф в 10% годового размера налога. И техосмотр каждые 2 года для авто страше 5 лет и ежегодно для авто старше 10 лет. Надо заставить народ дорого платить за езду на чадящих ведрах в Украине, а езду с выпиленным катализатором, с диодами и колхозным ксеноном и т.п. сделать вообще невозможной. При чем это должно распространятся и на коммерческий транспорт.

Да, да и Тойоты Ярис по 150 евро в месяц на 48 месяцев, а тигуаны так и быть по 220.

Инна - вы считать с калькулятором умеете?
150х48 сколько итоговая сумма будет? И сколько ВСЕ страховки с обязательным ТО дополнительно и ежегодно?
По Тигуану 220 на 48 сами умножите или как?
Или речь идёт совсем не о новых авто, а о 5-7ми летках(но с пробегом не на луну и обратно)?
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 11 лип, 2018 11:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Serg-ik А, ну давайте сядем на попу ровно и ничего вообще не будем делать. Все равно все умрем.

Ничего не делают как раз те, кто должен был изначально не допускать ввоз евроблях на территорию Украины. Хотя....они как раз возглавили этот ввоз. Имею в виду Таможню как подразделение Государственной фискальной службы.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 12:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Ничего не делают как раз те, кто должен был изначально не допускать ввоз евроблях на территорию Украины


Это в точку.
Проблему надо было решать на начальной стадии.
Теперь их много и в телняшках.
Резать такой электорат перед выборами, рука дрогнет...будет или уступка для плюса в карму или опять будут жевать сопли...а там ещё хуже.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 12:04

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Serg-ik А, ну давайте сядем на попу ровно и ничего вообще не будем делать. Все равно все умрем.

Ничего не делают как раз те, кто должен был изначально не допускать ввоз евроблях на территорию Украины. Хотя....они как раз возглавили этот ввоз. Имею в виду Таможню как подразделение Государственной фискальной службы.


Я надеюсь ты же не предлагаешь всерьез с этим бороться? Так ведь можно остановить продажи на "милях" разной степени ценности :mrgreen: А ехать осваивать миллион квадратов в дупе Трои непрестижно.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 12:35

  Чукча2 написав:
  Serg-ik написав:Ничего не делают как раз те, кто должен был изначально не допускать ввоз евроблях на территорию Украины


Это в точку.
Проблему надо было решать на начальной стадии.
Теперь их много и в телняшках.
Резать такой электорат перед выборами, рука дрогнет...будет или уступка для плюса в карму или опять будут жевать сопли...а там ещё хуже.

Ну вобщем-то Вы правы. Сотни тысяч голосующих евроблях.еров можно тут же умножать на 5 - жены, родители, близкие, друзья. Обрежь их и получишь весьма мощный удар под дых на выборах.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 13:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vano80 написав:Так ведь можно остановить продажи на "милях" разной степени ценности

я так предполагаю, что строительство в центре-это для застройщика вопрос престижа.
Если Укрбуд, РТ, ЦП годами там "продаются", с постоянным повышением цены, несмотря на "вяленькие" продажи, то в этом заложено несколько целей.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 13:18

Не всі новобуди корисні для здоров'я.



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Востаннє редагувалось Первый в Сер 11 лип, 2018 13:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 13:38

  vano80 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  trololo написав:запретить (удорожать) все

Сейчас такая "политика" проводится относительно всего.
Я так понимаю, чтобы в стране остались только представители "успешной" "илиты", и ничто не тревожило их чувствительное сознание.

А предложить реальную альтернативу, кроме "запретить", "удорожать" - слишком сложно. Например пригласить какой-нибудь GM или Тойоту собирать у нас авто. Но кому это интересно, когда гиперлуп на подходе


Опыт японцев в Виннице показывает - "Украина не Китай!" :D Нищий украинец не будет работать за мизерную зарплату, лучше янтарь копать да лес валить, на субсидии. Да и нет у нас внутреннего рынка на объем завода.

https://ru.tsn.ua/tsikavinki/shvedskii-bomzh-zarabotal-na-birzhe-million-dollarov.html
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 13:39

  antey1969 написав:Ну вобщем-то Вы правы. Сотни тысяч голосующих евроблях.еров можно тут же умножать на 5 - жены, родители, близкие, друзья. Обрежь их и получишь весьма мощный удар под дых на выборах.


Тут палка о двух концах: позволить одной кучке граждан отжать пошлины, другой - узаконить самострои, третьей - не платить коммуналку и т.д., - всё это поводы остальным гражданам лишний раз убедиться в проституизме текущей власти, живущей по принципу "делайте что хотите, только не мешайте нам быть у корыта". Такая власть однодневка, голосовать за них больше никто не будет.
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