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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 лип, 2018 14:36
kingkongovets написав: stm написав:
Реус, Хьюм правильно шутит ибо штамп "не ругайтесь власть во время гибридной войны" как-то не убедителен.
реус абсолютно верно сказал шо для начала надо историю вспомнить, тогда и аргумент этот иначе воспринимать будете
правило "разделяй и властвуй" москали давно усвоили и с успехом сотни лет используют
Цитата "как за 5 лет можно изменить менталитет украинского народв" как думаете объединяет или разъединяет? Так кто это москали или мы сами абстрагируемся создавая маленькие воюющие между собой группки?
Не так страшен враг как мы сами )))
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stm
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Додано: Чет 12 лип, 2018 14:38
stm написав: kingkongovets написав: stm написав:
Реус, Хьюм правильно шутит ибо штамп "не ругайтесь власть во время гибридной войны" как-то не убедителен.
реус абсолютно верно сказал шо для начала надо историю вспомнить, тогда и аргумент этот иначе воспринимать будете
правило "разделяй и властвуй" москали давно усвоили и с успехом сотни лет используют
Цитата "как за 5 лет можно изменить менталитет украинского народв" как думаете объединяет или разъединяет? Так кто это москали или мы сами абстрагируемся создавая маленькие воюющие между собой группки?
Не так страшен враг как мы сами )))
"Не так страшні російські воші, як українські гниди!"
Симон Петлюра
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Додано: Чет 12 лип, 2018 15:05
stm написав: kingkongovets написав: stm написав:
Реус, Хьюм правильно шутит ибо штамп "не ругайтесь власть во время гибридной войны" как-то не убедителен.
реус абсолютно верно сказал шо для начала надо историю вспомнить, тогда и аргумент этот иначе воспринимать будете
правило "разделяй и властвуй" москали давно усвоили и с успехом сотни лет используют
Цитата "как за 5 лет можно изменить менталитет украинского народв" как думаете объединяет или разъединяет? Так кто это москали или мы сами абстрагируемся создавая маленькие воюющие между собой группки?
Не так страшен враг как мы сами )))
То есть вы считаете, что Крым мы сами у себя аннексировали и на Донбассе москалей нет?
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Додано: Чет 12 лип, 2018 15:12
Frant написав: stm написав: kingkongovets написав:
[quote="4406118:stm"
Реус, Хьюм правильно шутит ибо штамп "не ругайтесь власть во время гибридной войны" как-то не убедителен.
реус абсолютно верно сказал шо для начала надо историю вспомнить, тогда и аргумент этот иначе воспринимать будете
правило "разделяй и властвуй" москали давно усвоили и с успехом сотни лет используют
Цитата "как за 5 лет можно изменить менталитет украинского народв" как думаете объединяет или разъединяет? Так кто это москали или мы сами абстрагируемся создавая маленькие воюющие между собой группки?
Не так страшен враг как мы сами )))
"Не так страшні російські воші, як українські гниди!"
Симон Петлюра[/quote]
Наша нація дорослішає. Ми на сьогодні в змозі навести лад у своїй країні, якщо москаль не буде втручатися. Прийде час і москалів на місце поставимо, коли вб'ємо у собі комплекс меншовартості.
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Додано: Чет 12 лип, 2018 16:05
reus
Наша нація дорослішає. Ми на сьогодні в змозі навести лад у своїй країні, якщо москаль не буде втручатися. Прийде час і москалів на місце поставимо, коли вб'ємо у собі комплекс меншовартості.
Вот поэтому, рынок недвижимости и падает.
А коли всіх вб'ємо, -- квартири будуть безкоштовними
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Додано: Чет 12 лип, 2018 16:05
stm написав: kingkongovets написав: stm написав:
Реус, Хьюм правильно шутит ибо штамп "не ругайтесь власть во время гибридной войны" как-то не убедителен.
реус абсолютно верно сказал шо для начала надо историю вспомнить, тогда и аргумент этот иначе воспринимать будете
правило "разделяй и властвуй" москали давно усвоили и с успехом сотни лет используют
Цитата "как за 5 лет можно изменить менталитет украинского народв" как думаете объединяет или разъединяет? Так кто это москали или мы сами абстрагируемся создавая маленькие воюющие между собой группки?
Не так страшен враг как мы сами )))
Ихтамнет:-)
Просто писец.....
Не гадая знаю Вашу позицию по б.ляхам
Всім процвітання!
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Додано: Чет 12 лип, 2018 16:15
у Маскві!
27661 написав:reus
Наша нація дорослішає. Ми на сьогодні в змозі навести лад у своїй країні, якщо москаль не буде втручатися. Прийде час і москалів на місце поставимо, коли вб'ємо у собі комплекс меншовартості.
Вот поэтому, рынок недвижимости и падает.
А коли всіх вб'ємо, -- квартири будуть безкоштовними
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Додано: Чет 12 лип, 2018 16:21
flyman написав: kingkongovets написав: hume написав:
Я тоже вложился и имею полное право критиковать её, но не кричать как окуенно работает власть и за 5 лет не могут привести впорядок копанки, таможню, евробляхи.
все ведь познается в сравнении, а тыкать копанками и не замечать всего остального - не совсем мягко говоря конструктивный подход
ну и не забывать о том, чем чревата критика власти во время гибридной агрессии и в каком дерьме на самом деле была страна и ее экономика, когда пришла нынешняя власть
критикуя надо предлагать альтернативу, а в чем она у вас?
и самое главное - как за 5 лет можно изменить менталитет украинского народв?
влада вона хароша,
от з народом не повезло
....
миллион мух не может ошибаться
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 12 лип, 2018 16:22
reus написав:
Да. Если я буду уверен, что Порох обеспечит независимость и выиграет войну, то
Ні синку це фантастика.
ДС мне друг, но истина дороже
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Додано: Чет 12 лип, 2018 16:39
stm написав:
вышла ли экономика из ж***...
ж - понятие относительное, смотря какие показатели во времени сравнивать. пока что ВВП растет, все норм.
главное оружие рашистов - ложь
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