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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1568156915701571

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 962
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
204
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 14:36

  kingkongovets написав:
  stm написав:Реус, Хьюм правильно шутит ибо штамп "не ругайтесь власть во время гибридной войны" как-то не убедителен.


реус абсолютно верно сказал шо для начала надо историю вспомнить, тогда и аргумент этот иначе воспринимать будете
правило "разделяй и властвуй" москали давно усвоили и с успехом сотни лет используют

Цитата "как за 5 лет можно изменить менталитет украинского народв" как думаете объединяет или разъединяет? Так кто это москали или мы сами абстрагируемся создавая маленькие воюющие между собой группки? ;) Не так страшен враг как мы сами )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 14:38

  stm написав:
  kingkongovets написав:
  stm написав:Реус, Хьюм правильно шутит ибо штамп "не ругайтесь власть во время гибридной войны" как-то не убедителен.


реус абсолютно верно сказал шо для начала надо историю вспомнить, тогда и аргумент этот иначе воспринимать будете
правило "разделяй и властвуй" москали давно усвоили и с успехом сотни лет используют

Цитата "как за 5 лет можно изменить менталитет украинского народв" как думаете объединяет или разъединяет? Так кто это москали или мы сами абстрагируемся создавая маленькие воюющие между собой группки? ;) Не так страшен враг как мы сами )))

"Не так страшні російські воші, як українські гниди!"
Симон Петлюра
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Frant
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:05

  stm написав:
  kingkongovets написав:
  stm написав:Реус, Хьюм правильно шутит ибо штамп "не ругайтесь власть во время гибридной войны" как-то не убедителен.


реус абсолютно верно сказал шо для начала надо историю вспомнить, тогда и аргумент этот иначе воспринимать будете
правило "разделяй и властвуй" москали давно усвоили и с успехом сотни лет используют

Цитата "как за 5 лет можно изменить менталитет украинского народв" как думаете объединяет или разъединяет? Так кто это москали или мы сами абстрагируемся создавая маленькие воюющие между собой группки? ;) Не так страшен враг как мы сами )))

То есть вы считаете, что Крым мы сами у себя аннексировали и на Донбассе москалей нет?
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:12

  Frant написав:
  stm написав:
  kingkongovets написав:[quote="4406118:stm"
Реус, Хьюм правильно шутит ибо штамп "не ругайтесь власть во время гибридной войны" как-то не убедителен.


реус абсолютно верно сказал шо для начала надо историю вспомнить, тогда и аргумент этот иначе воспринимать будете
правило "разделяй и властвуй" москали давно усвоили и с успехом сотни лет используют

Цитата "как за 5 лет можно изменить менталитет украинского народв" как думаете объединяет или разъединяет? Так кто это москали или мы сами абстрагируемся создавая маленькие воюющие между собой группки? ;) Не так страшен враг как мы сами )))

"Не так страшні російські воші, як українські гниди!"
Симон Петлюра[/quote]
Наша нація дорослішає. Ми на сьогодні в змозі навести лад у своїй країні, якщо москаль не буде втручатися. Прийде час і москалів на місце поставимо, коли вб'ємо у собі комплекс меншовартості.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:05

reus
Наша нація дорослішає. Ми на сьогодні в змозі навести лад у своїй країні, якщо москаль не буде втручатися. Прийде час і москалів на місце поставимо, коли вб'ємо у собі комплекс меншовартості.


Вот поэтому, рынок недвижимости и падает.
А коли всіх вб'ємо, -- квартири будуть безкоштовними :mrgreen:
27661
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:05

  stm написав:
  kingkongovets написав:
  stm написав:Реус, Хьюм правильно шутит ибо штамп "не ругайтесь власть во время гибридной войны" как-то не убедителен.


реус абсолютно верно сказал шо для начала надо историю вспомнить, тогда и аргумент этот иначе воспринимать будете
правило "разделяй и властвуй" москали давно усвоили и с успехом сотни лет используют

Цитата "как за 5 лет можно изменить менталитет украинского народв" как думаете объединяет или разъединяет? Так кто это москали или мы сами абстрагируемся создавая маленькие воюющие между собой группки? ;) Не так страшен враг как мы сами )))


Ихтамнет:-)
Просто писец.....

Не гадая знаю Вашу позицию по б.ляхам
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:15

  27661 написав:reus
Наша нація дорослішає. Ми на сьогодні в змозі навести лад у своїй країні, якщо москаль не буде втручатися. Прийде час і москалів на місце поставимо, коли вб'ємо у собі комплекс меншовартості.


Вот поэтому, рынок недвижимости и падает.
А коли всіх вб'ємо, -- квартири будуть безкоштовними
у Маскві! :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:21

  flyman написав:
  kingkongovets написав:
  hume написав:Я тоже вложился и имею полное право критиковать её, но не кричать как окуенно работает власть и за 5 лет не могут привести впорядок копанки, таможню, евробляхи.


все ведь познается в сравнении, а тыкать копанками и не замечать всего остального - не совсем мягко говоря конструктивный подход
ну и не забывать о том, чем чревата критика власти во время гибридной агрессии и в каком дерьме на самом деле была страна и ее экономика, когда пришла нынешняя власть
критикуя надо предлагать альтернативу, а в чем она у вас?

и самое главное - как за 5 лет можно изменить менталитет украинского народв?

влада вона хароша,
от з народом не повезло....

миллион мух не может ошибаться :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  reus написав:Да. Если я буду уверен, что Порох обеспечит независимость и выиграет войну, то

Ні синку це фантастика.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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  stm написав:вышла ли экономика из ж***...


ж - понятие относительное, смотря какие показатели во времени сравнивать. пока что ВВП растет, все норм.
главное оружие рашистов - ложь
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