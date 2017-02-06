я ностальгировал по бесплатно раздаваемым квартирам???
Вы меня однозначно с кем-то путаете. Может с Захаром, который намного постарше меня и мог получать. Или путаете меня со своим вторым "я".
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Додано: Чет 12 лип, 2018 10:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я ностальгировал по бесплатно раздаваемым квартирам???
Вы меня однозначно с кем-то путаете. Может с Захаром, который намного постарше меня и мог получать. Или путаете меня со своим вторым "я".
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 12 лип, 2018 11:00
да, вы
ваше вечное совковое нэвдоволэнэ нытье и ностальгию по гудку и бесплатным совковым благам ни с чем не спутаешь, бросьте
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 12 лип, 2018 11:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Согласен 100%
Потому никак не ностальгирую за совком. Просто могу констатировать факт, что мой отец при наличии 2-х детей дошкольного возраста получил трёшку в панельке 65 метров после 10 лет работы в строительной организации, в порядке общей очереди, без взяток и не по головам.
как Видите, сия участь в детском возрасте меня миновала.
Будучи взрослым я не решаюсь приткнуть свои условные активы куда попало (типа левый берег или совкопанель на отшибе правого)и по полтора часа в один край, ежедневно , кататься на работу и обратно.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 12 лип, 2018 11:44
Додано: Чет 12 лип, 2018 11:47
Я тоже вложился и имею полное право критиковать её, но не кричать как окуенно работает власть и за 5 лет не могут привести впорядок копанки, таможню, евробляхи.
Додано: Чет 12 лип, 2018 12:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Согласен.
Это уже как жвачка, нужна только сила воли, чтоб сюда не заглядывать, всё, что мог узнать-узнал. Отдать деньги в работу банковским работникам? Ни за что.
Купить однуху под спекуляцию? Не моё.
Под аренду? не хочу безхатченков финансировать. да и денег нет.
Есть инфа, что в Місто Квітів полно однушек во второй очереди, без проблем.
Новострой подорожал? Однозначно. Хотя смотрю, что некоторые новострои ( трёшки) , уже сданые дома, не сильно то и дорожают.
Полистал на днях вторичку, понял, что объявлений примерно в 6-8 раз меньше, чем было ранее, видать все отдыхают, не выставляют. Посмотрим, что будет в октябре...
Курс 2 года на одном уровне, а цены в гривасике на всё лезут вверх. Напоминает 2012-2013, цены росли, курс-на месте. Потом большой обвал...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 12 лип, 2018 16:39
ж - понятие относительное, смотря какие показатели во времени сравнивать. пока что ВВП растет, все норм.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 12 лип, 2018 17:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сегодня ехал, задумался, забыл свернуть и попал на Грушевского, в самый эпицентр "народного протеста". Увидел активистов-euro6lyakherov так сказать в живую. Пля... ну это ж чистые барыги - все как на подбор: пузатые, 30-45 лет, наглые морды. Ведут себя вызывающе. Едва выбрался оттуда.
Додано: Чет 12 лип, 2018 17:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Звонил сегодня в ОП ЦП. 4 квартиры, которые смотрел 2 недели назад - все, тю-тю. Улететели. По 2300 за метр. На сегодняшний день в ЦП "навес" практически равен 0. Такие дела.
Додано: Чет 12 лип, 2018 17:43
Не пи**, ты специально туда поехал
ДС мне друг, но истина дороже
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