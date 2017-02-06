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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 15671568156915701571>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 962
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
204
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 10:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:например ваша ностальгия по выдаваемых "бесплатно" квартирам
имейте хоть мужество за свои слова отвечать

я ностальгировал по бесплатно раздаваемым квартирам???
Вы меня однозначно с кем-то путаете. Может с Захаром, который намного постарше меня и мог получать. Или путаете меня со своим вторым "я".
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 11:00

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:например ваша ностальгия по выдаваемых "бесплатно" квартирам
имейте хоть мужество за свои слова отвечать

я ностальгировал по бесплатно раздаваемым квартирам???
Вы меня однозначно с кем-то путаете. Может с Захаром, который намного постарше меня и мог получать. Или путаете меня со своим вторым "я".


да, вы
ваше вечное совковое нэвдоволэнэ нытье и ностальгию по гудку и бесплатным совковым благам ни с чем не спутаешь, бросьте
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 11:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:Я не зная сколько там Сержику лет ....., но квартиры в том месте где ему нравится, ......, при совке он в свои годы бы точно бесплатно не получил.

Согласен 100%
Потому никак не ностальгирую за совком. Просто могу констатировать факт, что мой отец при наличии 2-х детей дошкольного возраста получил трёшку в панельке 65 метров после 10 лет работы в строительной организации, в порядке общей очереди, без взяток и не по головам.
Так что жил бы Сержик с мамой, бабушкой и внучатами в двухе
как Видите, сия участь в детском возрасте меня миновала.
Будучи взрослым я не решаюсь приткнуть свои условные активы куда попало (типа левый берег или совкопанель на отшибе правого)и по полтора часа в один край, ежедневно , кататься на работу и обратно.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 11:44

  Первый написав:
  hume написав:...... Из частных бесед складывается мнение, что шоколадо может не дотянуть до второго тура.

Це добре чи погано для нерухомості, як висновок в приватних бесідах.?

После того зашквара который был, думаю ничего не угрожает.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 11:47

  kingkongovets написав:
  hume написав:самые патриотичные патриоты живут в Канаде. (остальные в Европе) :D


а самые ватные ватники живут в праджектах в сша на пособии
все плюсы жизни сша + полное орт головного мозга
и шо?

зы: патриотизм ради патриотизма туп и омерзителен, мой патриотизм имеет вполне рациональную основу - я вложился в эту страну и хочу шоп в ней все было хорошо, странно ожидать шо в стране где люди не платят налоги и плюют на законы все было бы хорошо - не?

Я тоже вложился и имею полное право критиковать её, но не кричать как окуенно работает власть и за 5 лет не могут привести впорядок копанки, таможню, евробляхи.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 12:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Серж, вы теряете время на этом форуме ничего полезного для себя не извлекая. Ваши деньги не работают и мечта может так и остаться мечтой.

Согласен.
Это уже как жвачка, нужна только сила воли, чтоб сюда не заглядывать, всё, что мог узнать-узнал. Отдать деньги в работу банковским работникам? Ни за что.
Купить однуху под спекуляцию? Не моё.
Под аренду? не хочу безхатченков финансировать. да и денег нет.
Есть инфа, что в Місто Квітів полно однушек во второй очереди, без проблем.

Новострой подорожал? Однозначно. Хотя смотрю, что некоторые новострои ( трёшки) , уже сданые дома, не сильно то и дорожают.
Полистал на днях вторичку, понял, что объявлений примерно в 6-8 раз меньше, чем было ранее, видать все отдыхают, не выставляют. Посмотрим, что будет в октябре...
Курс 2 года на одном уровне, а цены в гривасике на всё лезут вверх. Напоминает 2012-2013, цены росли, курс-на месте. Потом большой обвал...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:39

  stm написав:вышла ли экономика из ж***...


ж - понятие относительное, смотря какие показатели во времени сравнивать. пока что ВВП растет, все норм.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сегодня ехал, задумался, забыл свернуть и попал на Грушевского, в самый эпицентр "народного протеста". Увидел активистов-euro6lyakherov так сказать в живую. Пля... ну это ж чистые барыги - все как на подбор: пузатые, 30-45 лет, наглые морды. Ведут себя вызывающе. Едва выбрался оттуда.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Звонил сегодня в ОП ЦП. 4 квартиры, которые смотрел 2 недели назад - все, тю-тю. Улететели. По 2300 за метр. На сегодняшний день в ЦП "навес" практически равен 0. Такие дела.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:43

  airmax78 написав:Сегодня ехал, задумался, забыл свернуть и попал на Грушевского, в самый эпицентр "народного протеста". Увидел активистов-euro6lyakherov так сказать в живую. Пля... ну это ж чистые барыги - все как на подбор: пузатые, 30-45 лет, наглые морды. Ведут себя вызывающе. Едва выбрался оттуда.

Не пи**, ты специально туда поехал :lol:
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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