Додано: Чет 12 лип, 2018 11:00

Serg-ik написав: kingkongovets написав: например ваша ностальгия по выдаваемых "бесплатно" квартирам

имейте хоть мужество за свои слова отвечать например ваша ностальгия по выдаваемых "бесплатно" квартирам

я ностальгировал по бесплатно раздаваемым квартирам???

я ностальгировал по бесплатно раздаваемым квартирам???

Вы меня однозначно с кем-то путаете. Может с Захаром, который намного постарше меня и мог получать. Или путаете меня со своим вторым "я".



да, вы

да, вы

ваше вечное совковое нэвдоволэнэ нытье и ностальгию по гудку и бесплатным совковым благам ни с чем не спутаешь, бросьте

