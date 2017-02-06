RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1568156915701571>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 962
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
204
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:45

  airmax78 написав:Звонил сегодня в ОП ЦП. 4 квартиры, которые смотрел 2 недели назад - все, тю-тю. Улететели. По 2300 за метр. На сегодняшний день в ЦП "навес" практически равен 0. Такие дела.
а совкошлак і пінопластові"неохрущі" - продовжують дешевшати. Біда-біда))) Намагання видати соціальне розшарування суспільства за "дорожай" нерухомості є ганебною звичкою місцевих орлів))
Востаннє редагувалось Frant в Чет 12 лип, 2018 17:47, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18684
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1089 раз.
Подякували: 1993 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:46

  ребе Нок написав:
  airmax78 написав:Сегодня ехал, задумался, забыл свернуть и попал на Грушевского, в самый эпицентр "народного протеста". Увидел активистов-euro6lyakherov так сказать в живую. Пля... ну это ж чистые барыги - все как на подбор: пузатые, 30-45 лет, наглые морды. Ведут себя вызывающе. Едва выбрался оттуда.

Не пи**, ты специально туда поехал :lol:

Ага. Материл этих 3.14дорасов протискиваясь в сантиметрах от припаркованных ведер и встречных автомобилей. Каким-то чудом ничего не задел.
airmax78
 
Повідомлень: 25037
З нами з: 25.10.12
Подякував: 667 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:50

  Frant написав:
  airmax78 написав:Звонил сегодня в ОП ЦП. 4 квартиры, которые смотрел 2 недели назад - все, тю-тю. Улететели. По 2300 за метр. На сегодняшний день в ЦП "навес" практически равен 0. Такие дела.
а совкошлак і пінопластові"неохрущі" - продовжують дешевшати. Біда-біда)))

Параллельные реальности. А я че звонил - рассчитывал, что мне таки намекнут на индивидуальные условия. Ага. 2300 - цена с 25% скидкой. Осталась одна треха 107 квадратов на 16м этаже во втором доме. Это в котором 10 паркомест по 60 куе и они зарезервированы для покупанов пентхаузов. Так что за такую цену еще придется и пешочком из паркинга из соседнего дома к себе в дом прогуливаться.
airmax78
 
Повідомлень: 25037
З нами з: 25.10.12
Подякував: 667 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:51

  airmax78 написав:Звонил сегодня в ОП ЦП. 4 квартиры, которые смотрел 2 недели назад - все, тю-тю. Улететели. По 2300 за метр. На сегодняшний день в ЦП "навес" практически равен 0. Такие дела.

А еслиб были то взял?
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1172
З нами з: 02.03.15
Подякував: 191 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:53

  ребе Нок написав:
  airmax78 написав:Звонил сегодня в ОП ЦП. 4 квартиры, которые смотрел 2 недели назад - все, тю-тю. Улететели. По 2300 за метр. На сегодняшний день в ЦП "навес" практически равен 0. Такие дела.

А еслиб были то взял?

Нет конечно. Рассчитывал на 2100. Но кто-то ж их забрал.
airmax78
 
Повідомлень: 25037
З нами з: 25.10.12
Подякував: 667 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:57

аууу максік! дам тобі 100 баксов якщо приїдеш на стрілу :)
Васенька
 
Повідомлень: 552
З нами з: 20.10.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:58

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Серж, вы теряете время на этом форуме ничего полезного для себя не извлекая. Ваши деньги не работают и мечта может так и остаться мечтой.


Новострой подорожал? Однозначно. Хотя смотрю, что некоторые новострои ( трёшки) , уже сданые дома, не сильно то и дорожают.
Полистал на днях вторичку, понял, что объявлений примерно в 6-8 раз меньше, чем было ранее, видать все отдыхают, не выставляют. Посмотрим, что будет в октябре...
Курс 2 года на одном уровне, а цены в гривасике на всё лезут вверх. Напоминает 2012-2013, цены росли, курс-на месте. Потом большой обвал...

Сержик - перед тем обвалом(который явно был не из-за неадекватного роста цен в 12-13г.г.) адекватна ли была цена 96й серии, которую под ремонт "па1600" купил на Соломе мой землячок-Юра? Вы бы купили бы тогда советскую панель хоть "па1500", хоть "па1300"? Или вы и тогда заглядывались на аналоги Г13а в лучших местах естественно?
барабашов
 
Повідомлень: 1017
З нами з: 16.06.15
Подякував: 108 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:00

Это норма )

Зображення
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5813
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3827 раз.
Подякували: 1247 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:01

  Васенька написав:аууу максік! дам тобі 100 баксов якщо приїдеш на стрілу :)

Я боюсь тебя. Ты ветеран Майдана и участник АТО - наверняка очень дерзкий пацан.
airmax78
 
Повідомлень: 25037
З нами з: 25.10.12
Подякував: 667 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:03

  airmax78 написав:
  ребе Нок написав:
  airmax78 написав:Звонил сегодня в ОП ЦП. 4 квартиры, которые смотрел 2 недели назад - все, тю-тю. Улететели. По 2300 за метр. На сегодняшний день в ЦП "навес" практически равен 0. Такие дела.

А еслиб были то взял?

Нет конечно. Рассчитывал на 2100. Но кто-то ж их забрал.

Не факт что уже забрали, просто подскок доллара случился, может быть и такое что их временно сняли с продажи или ктото бронь попросил.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1172
З нами з: 02.03.15
Подякував: 191 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1568156915701571>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1089, 1090, 1091
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10905 1988432
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 лип, 2018 11:33
kingkongovets
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 86459
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 24900
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57913)
12.07.2018 19:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.