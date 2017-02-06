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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 лип, 2018 17:45
airmax78 написав:
Звонил сегодня в ОП ЦП. 4 квартиры, которые смотрел 2 недели назад - все, тю-тю. Улететели. По 2300 за метр. На сегодняшний день в ЦП "навес" практически равен 0. Такие дела.
а совкошлак і пінопластові"неохрущі" - продовжують дешевшати. Біда-біда))) Намагання видати соціальне розшарування суспільства за "дорожай" нерухомості є ганебною звичкою місцевих орлів))
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 12 лип, 2018 17:47, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Додано: Чет 12 лип, 2018 17:46
ребе Нок написав: airmax78 написав:
Сегодня ехал, задумался, забыл свернуть и попал на Грушевского, в самый эпицентр "народного протеста". Увидел активистов-euro6lyakherov так сказать в живую. Пля... ну это ж чистые барыги - все как на подбор: пузатые, 30-45 лет, наглые морды. Ведут себя вызывающе. Едва выбрался оттуда.
Не пи**, ты специально туда поехал
Ага. Материл этих 3.14дорасов протискиваясь в сантиметрах от припаркованных ведер и встречных автомобилей. Каким-то чудом ничего не задел.
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airmax78
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Додано: Чет 12 лип, 2018 17:50
Frant написав: airmax78 написав:
Звонил сегодня в ОП ЦП. 4 квартиры, которые смотрел 2 недели назад - все, тю-тю. Улететели. По 2300 за метр. На сегодняшний день в ЦП "навес" практически равен 0. Такие дела.
а совкошлак і пінопластові"неохрущі" - продовжують дешевшати. Біда-біда)))
Параллельные реальности. А я че звонил - рассчитывал, что мне таки намекнут на индивидуальные условия. Ага. 2300 - цена с 25% скидкой. Осталась одна треха 107 квадратов на 16м этаже во втором доме. Это в котором 10 паркомест по 60 куе и они зарезервированы для покупанов пентхаузов. Так что за такую цену еще придется и пешочком из паркинга из соседнего дома к себе в дом прогуливаться.
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Додано: Чет 12 лип, 2018 17:51
airmax78 написав:
Звонил сегодня в ОП ЦП. 4 квартиры, которые смотрел 2 недели назад - все, тю-тю. Улететели. По 2300 за метр. На сегодняшний день в ЦП "навес" практически равен 0. Такие дела.
А еслиб были то взял?
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Чет 12 лип, 2018 17:53
ребе Нок написав: airmax78 написав:
Звонил сегодня в ОП ЦП. 4 квартиры, которые смотрел 2 недели назад - все, тю-тю. Улететели. По 2300 за метр. На сегодняшний день в ЦП "навес" практически равен 0. Такие дела.
А еслиб были то взял?
Нет конечно. Рассчитывал на 2100. Но кто-то ж их забрал.
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airmax78
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Додано: Чет 12 лип, 2018 17:57
аууу максік! дам тобі 100 баксов якщо приїдеш на стрілу
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Васенька
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Додано: Чет 12 лип, 2018 17:58
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Серж, вы теряете время на этом форуме ничего полезного для себя не извлекая. Ваши деньги не работают и мечта может так и остаться мечтой.
Новострой подорожал? Однозначно. Хотя смотрю, что некоторые новострои ( трёшки) , уже сданые дома, не сильно то и дорожают.
Полистал на днях вторичку, понял, что объявлений примерно в 6-8 раз меньше, чем было ранее, видать все отдыхают, не выставляют. Посмотрим, что будет в октябре...
Курс 2 года на одном уровне, а цены в гривасике на всё лезут вверх. Напоминает 2012-2013, цены росли, курс-на месте. Потом большой обвал...
Сержик - перед тем обвалом(который явно был не из-за неадекватного роста цен в 12-13г.г.) адекватна ли была цена 96й серии, которую под ремонт "па1600" купил на Соломе мой землячок-Юра? Вы бы купили бы тогда советскую панель хоть "па1500", хоть "па1300"? Или вы и тогда заглядывались на аналоги Г13а в лучших местах естественно?
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барабашов
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Додано: Чет 12 лип, 2018 18:00
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 12 лип, 2018 18:01
Васенька написав:
аууу максік! дам тобі 100 баксов якщо приїдеш на стрілу
Я боюсь тебя. Ты ветеран Майдана и участник АТО - наверняка очень дерзкий пацан.
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airmax78
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Додано: Чет 12 лип, 2018 18:03
airmax78 написав: ребе Нок написав: airmax78 написав:
Звонил сегодня в ОП ЦП. 4 квартиры, которые смотрел 2 недели назад - все, тю-тю. Улететели. По 2300 за метр. На сегодняшний день в ЦП "навес" практически равен 0. Такие дела.
А еслиб были то взял?
Нет конечно. Рассчитывал на 2100. Но кто-то ж их забрал.
Не факт что уже забрали, просто подскок доллара случился, может быть и такое что их временно сняли с продажи или ктото бронь попросил.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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