Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Серж, вы теряете время на этом форуме ничего полезного для себя не извлекая. Ваши деньги не работают и мечта может так и остаться мечтой.
Новострой подорожал? Однозначно. Хотя смотрю, что некоторые новострои ( трёшки) , уже сданые дома, не сильно то и дорожают. Полистал на днях вторичку, понял, что объявлений примерно в 6-8 раз меньше, чем было ранее, видать все отдыхают, не выставляют. Посмотрим, что будет в октябре... Курс 2 года на одном уровне, а цены в гривасике на всё лезут вверх. Напоминает 2012-2013, цены росли, курс-на месте. Потом большой обвал...
Сержик - перед тем обвалом(который явно был не из-за неадекватного роста цен в 12-13г.г.) адекватна ли была цена 96й серии, которую под ремонт "па1600" купил на Соломе мой землячок-Юра? Вы бы купили бы тогда советскую панель хоть "па1500", хоть "па1300"? Или вы и тогда заглядывались на аналоги Г13а в лучших местах естественно?
ж - понятие относительное, смотря какие показатели во времени сравнивать. пока что ВВП растет, все норм.
Не можу зрозуміти думку форумчанки. Що за показник економіка в ж* і як він в науковій літературі корелюється з ціною квартири. Економіка в ж*і = квартира на тампере = 0 грн. Чи квартира на тампере = 500 грн за квадрат? Скільки повинна/не повинна коштувати квартира на тампере коли виходить з ж*?