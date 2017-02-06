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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 15681569157015711572>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 962
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
204
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:58

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Серж, вы теряете время на этом форуме ничего полезного для себя не извлекая. Ваши деньги не работают и мечта может так и остаться мечтой.


Новострой подорожал? Однозначно. Хотя смотрю, что некоторые новострои ( трёшки) , уже сданые дома, не сильно то и дорожают.
Полистал на днях вторичку, понял, что объявлений примерно в 6-8 раз меньше, чем было ранее, видать все отдыхают, не выставляют. Посмотрим, что будет в октябре...
Курс 2 года на одном уровне, а цены в гривасике на всё лезут вверх. Напоминает 2012-2013, цены росли, курс-на месте. Потом большой обвал...

Сержик - перед тем обвалом(который явно был не из-за неадекватного роста цен в 12-13г.г.) адекватна ли была цена 96й серии, которую под ремонт "па1600" купил на Соломе мой землячок-Юра? Вы бы купили бы тогда советскую панель хоть "па1500", хоть "па1300"? Или вы и тогда заглядывались на аналоги Г13а в лучших местах естественно?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:00

Это норма )

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Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:03

  airmax78 написав:
  ребе Нок написав:
  airmax78 написав:Звонил сегодня в ОП ЦП. 4 квартиры, которые смотрел 2 недели назад - все, тю-тю. Улететели. По 2300 за метр. На сегодняшний день в ЦП "навес" практически равен 0. Такие дела.

А еслиб были то взял?

Нет конечно. Рассчитывал на 2100. Но кто-то ж их забрал.

Не факт что уже забрали, просто подскок доллара случился, может быть и такое что их временно сняли с продажи или ктото бронь попросил.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:04

я не був на "майдані" та в лох-ато...
просто мусорву різали в лютому 14 :)
то скидай в лічку свій пейсбук чи контакт, побачимо який ти борзий
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:05

  ребе Нок написав:
  airmax78 написав:
  ребе Нок написав:А еслиб были то взял?

Нет конечно. Рассчитывал на 2100. Но кто-то ж их забрал.

Не факт что уже забрали, просто подскок доллара случился, может быть и такое что их временно сняли с продажи или ктото бронь попросил.

Они там очень открытые в ОП. Если бронь - то так и говорят: "квартира под бронью" (там есть сейчас и таких парочку). Но эти 4 уже все, ушли с концами.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:06

  Васенька написав:я не був на "майдані" та в лох-ато...
просто мусорву різали в лютому 14 :)
то скидай в лічку свій пейсбук чи контакт, побачимо який ти борзий

Отправил. Только не бейте меня сильно и по зубам - очень дорого сейчас зубы делать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:08

Васенька вот сами же и компроментируете движение. Если бы сегодняшние проблемы в стране решались что комуто тут надо по лицу дать, а так нет. :roll:
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:08

схоже скоро почнуть вішать банду на стовпах https://www.ukr.net/news/details/kiev/64577457/1/
і Путін не допоможе баригам
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:11

ребенок! ти реально дитина?
і не знаєш що заварушку з кримом та даунбасом придумали наші бандюки???
і на колінах просили вову типу "напасти"?
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:11

  trololo написав:
  stm написав:вышла ли экономика из ж***...


ж - понятие относительное, смотря какие показатели во времени сравнивать. пока что ВВП растет, все норм.

Не можу зрозуміти думку форумчанки. Що за показник економіка в ж* і як він в науковій літературі корелюється з ціною квартири. Економіка в ж*і = квартира на тампере = 0 грн.
Чи квартира на тампере = 500 грн за квадрат?
Скільки повинна/не повинна коштувати квартира на тампере коли виходить з ж*?
Всім процвітання!
Первый
 
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