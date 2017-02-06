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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1569157015711572>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 962
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
204
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:14

  ребе Нок написав:Васенька вот сами же и компроментируете движение. Если бы сегодняшние проблемы в стране решались что комуто тут надо по лицу дать, а так нет. :roll:

Какое движение? Там большинство такие же уебки отмороженные как этот васенька.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:17

Васенька я не верю что если вы сейчас с airmax78 попинаете друг друга то чтото к лучшему измениться.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:17

  Васенька написав:ребенок! ти реально дитина?
і не знаєш що заварушку з кримом та даунбасом придумали наші бандюки???
і на колінах просили вову типу "напасти"?

Васенька, когда будут выборы ты вместе со своими друзями повинен кататись на лижах на Драгобраті та пити горілку. На дільницю ходити не треба. Не марнуйте час - молодість швидкоплинна.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:24

Васенька
Чемодан. Вокзал. Россия
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:29

  pesikot написав:Васенька
Чемодан. Вокзал. Россия

Да кому он там нужен? Вообще, конечно, самое страшное наказание - это отсутствие мозгов. При чем не столько для самого человека (он понять свою ущербность и вред, наносимый обществу, по понятной причине, не способен), сколько для общества.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:34

  airmax78 написав:
  pesikot написав:Васенька
Чемодан. Вокзал. Россия

Да кому он там нужен? Вообще, конечно, самое страшное наказание - это отсутствие мозгов. При чем не столько для самого человека (он понять свою ущербность и вред, наносимый обществу, по понятной причине, не способен), сколько для общества.


песикот вон тупой и живет как то
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:34

  pesikot написав:Васенька
Чемодан. Вокзал. Россия

тебя это тоже касается
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:35

  PrimusInterPares написав:
  airmax78 написав:
  pesikot написав:Васенька
Чемодан. Вокзал. Россия

Да кому он там нужен? Вообще, конечно, самое страшное наказание - это отсутствие мозгов. При чем не столько для самого человека (он понять свою ущербность и вред, наносимый обществу, по понятной причине, не способен), сколько для общества.


песикот вон тупой и живет как то

Я IQ песикота не замерял. Но васеньку даже тестировать не надо. Оторви и выбрось. Это ж типичный участник погромов. Любых. Жил бы в Лугандоне - бегал бы в 2014м с георгиевской лентой, отжимал тачки, бомбил хаты и супермаркеты.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 12 лип, 2018 18:43, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:37

  Первый написав:
  trololo написав:
  stm написав:вышла ли экономика из ж***...


ж - понятие относительное, смотря какие показатели во времени сравнивать. пока что ВВП растет, все норм.

Не можу зрозуміти думку форумчанки. Що за показник економіка в ж* і як він в науковій літературі корелюється з ціною квартири. Економіка в ж*і = квартира на тампере = 0 грн.
Чи квартира на тампере = 500 грн за квадрат?
Скільки повинна/не повинна коштувати квартира на тампере коли виходить з ж*?

Объясню, экономика в ж* - это когда НБУ и Минфин дают прогноз если МВФ даст денег в кредит, а ЕС добавит ещё чуток, то как-то побарахтаемся ещё до нового кредита, а если не даст, то ой... а если ещё и не судьба с экспортом, то дважды ой )))
Как связано с ЦП и РТ: если освоим денег которые взяли, то 100тыс. за квадрат будет дёшево, следующий за 150тыс. котлован выставим и на 500 стройках не остановимся, ещё 500 запустим ))) если не даст, то как бы всё равно 150тыс. ну может 200, Макс опять по ОП расстроенным вернется )))
По Тампере как бы тоже всё ясно: там разрыв шаблона не наступит и все поймут, что уверенно к светлому будущему их ведут и сразу простят увеличивающийся разрыв между бедными и справедливыми )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:41

  airmax78 написав:
  Frant написав:
  airmax78 написав:Звонил сегодня в ОП ЦП. 4 квартиры, которые смотрел 2 недели назад - все, тю-тю. Улететели. По 2300 за метр. На сегодняшний день в ЦП "навес" практически равен 0. Такие дела.
а совкошлак і пінопластові"неохрущі" - продовжують дешевшати. Біда-біда)))

Параллельные реальности. А я че звонил - рассчитывал, что мне таки намекнут на индивидуальные условия. Ага. 2300 - цена с 25% скидкой. Осталась одна треха 107 квадратов на 16м этаже во втором доме. Это в котором 10 паркомест по 60 куе и они зарезервированы для покупанов пентхаузов. Так что за такую цену еще придется и пешочком из паркинга из соседнего дома к себе в дом прогуливаться.

Как 4 квартиры ЦП повлияют на КРЖН с 1 000 000 квартир?
BIGor
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