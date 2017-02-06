Додано: Чет 12 лип, 2018 18:37

Первый написав: trololo написав: stm написав: вышла ли экономика из ж***... вышла ли экономика из ж***...



ж - понятие относительное, смотря какие показатели во времени сравнивать. пока что ВВП растет, все норм. ж - понятие относительное, смотря какие показатели во времени сравнивать. пока что ВВП растет, все норм.

Не можу зрозуміти думку форумчанки. Що за показник економіка в ж* і як він в науковій літературі корелюється з ціною квартири. Економіка в ж*і = квартира на тампере = 0 грн.

Чи квартира на тампере = 500 грн за квадрат?

Скільки повинна/не повинна коштувати квартира на тампере коли виходить з ж*? Не можу зрозуміти думку форумчанки. Що за показник економіка в ж* і як він в науковій літературі корелюється з ціною квартири. Економіка в ж*і = квартира на тампере = 0 грн.Чи квартира на тампере = 500 грн за квадрат?Скільки повинна/не повинна коштувати квартира на тампере коли виходить з ж*?

Объясню, экономика в ж* - это когда НБУ и Минфин дают прогноз если МВФ даст денег в кредит, а ЕС добавит ещё чуток, то как-то побарахтаемся ещё до нового кредита, а если не даст, то ой... а если ещё и не судьба с экспортом, то дважды ой )))Как связано с ЦП и РТ: если освоим денег которые взяли, то 100тыс. за квадрат будет дёшево, следующий за 150тыс. котлован выставим и на 500 стройках не остановимся, ещё 500 запустим ))) если не даст, то как бы всё равно 150тыс. ну может 200, Макс опять по ОП расстроенным вернется )))По Тампере как бы тоже всё ясно: там разрыв шаблона не наступит и все поймут, что уверенно к светлому будущему их ведут и сразу простят увеличивающийся разрыв между бедными и справедливыми )))