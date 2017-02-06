stm написав:

Объясню, экономика в ж* - это когда НБУ и Минфин дают прогноз если МВФ даст денег в кредит, а ЕС добавит ещё чуток, то как-то побарахтаемся ещё до нового кредита, а если не даст, то ой... а если ещё и не судьба с экспортом, то дважды ой )))Как связано с ЦП и РТ: если освоим денег которые взяли, то 100тыс. за квадрат будет дёшево, следующий за 150тыс. котлован выставим и на 500 стройках не остановимся, ещё 500 запустим ))) если не даст, то как бы всё равно 150тыс. ну может 200, Макс опять по ОП расстроенным вернется )))По Тампере как бы тоже всё ясно: там разрыв шаблона не наступит и все поймут, что уверенно к светлому будущему их ведут и сразу простят увеличивающийся разрыв между бедными и справедливыми )))