Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Параллельные реальности. А я че звонил - рассчитывал, что мне таки намекнут на индивидуальные условия. Ага. 2300 - цена с 25% скидкой. Осталась одна треха 107 квадратов на 16м этаже во втором доме. Это в котором 10 паркомест по 60 куе и они зарезервированы для покупанов пентхаузов. Так что за такую цену еще придется и пешочком из паркинга из соседнего дома к себе в дом прогуливаться.
Как 4 квартиры ЦП повлияют на КРЖН с 1 000 000 квартир?
Ну вот кому есть дело до 1 млн. квартир на КРЖН? А 4 квартиры в ЦП представляли реальный интерес. Статистика против реальной жизни. В ОП ЦП, когда им показываешь график Домика, почему-то совсем не реагируют.
stm написав:Объясню, экономика в ж* - это когда НБУ и Минфин дают прогноз если МВФ даст денег в кредит, а ЕС добавит ещё чуток, то как-то побарахтаемся ещё до нового кредита, а если не даст, то ой... а если ещё и не судьба с экспортом, то дважды ой ))) Как связано с ЦП и РТ: если освоим денег которые взяли, то 100тыс. за квадрат будет дёшево, следующий за 150тыс. котлован выставим и на 500 стройках не остановимся, ещё 500 запустим ))) если не даст, то как бы всё равно 150тыс. ну может 200, Макс опять по ОП расстроенным вернется ))) По Тампере как бы тоже всё ясно: там разрыв шаблона не наступит и все поймут, что уверенно к светлому будущему их ведут и сразу простят увеличивающийся разрыв между бедными и справедливыми )))
Все, я расстроен, объявляю бойкот ОП модных МОПов. Пусть они теперь мне сами звонят, когда одумаются, и попробуют меня чем-то заинтересовать. Жду дефолта.
stm написав:Объясню, экономика в ж* - это когда НБУ и Минфин дают прогноз если МВФ даст денег в кредит, а ЕС добавит ещё чуток, то как-то побарахтаемся ещё до нового кредита, а если не даст, то ой... а если ещё и не судьба с экспортом, то дважды ой ))) Как связано с ЦП и РТ: если освоим денег которые взяли, то 100тыс. за квадрат будет дёшево, следующий за 150тыс. котлован выставим и на 500 стройках не остановимся, ещё 500 запустим ))) если не даст, то как бы всё равно 150тыс. ну может 200, Макс опять по ОП расстроенным вернется ))) По Тампере как бы тоже всё ясно: там разрыв шаблона не наступит и все поймут, что уверенно к светлому будущему их ведут и сразу простят увеличивающийся разрыв между бедными и справедливыми )))
Все, я расстроен, объявляю бойкот ОП модных МОПов. Пусть они теперь мне сами звонят, когда одумаются, и попробуют меня чем-то заинтересовать. Жду дефолта.
Неа, невнимательно читали, РТ даже в дефолт в рост, так что для модных МОПов никаких скидок до последнего ждать Вам нельзя, опыт Чикаги ничему не учит...
airmax78 написав:Ну вот кому есть дело до 1 млн. квартир на КРЖН? А 4 квартиры в ЦП представляли реальный интерес. Статистика против реальной жизни. В ОП ЦП, когда им показываешь график Домика, почему-то совсем не реагируют.
4 из 1 000 000 это статистика? Признайтесь, что гуляли уроки математики в школе.
на євробляхи всім фіолетово. бажаючі завжди можуть купити Москвич чи жигуль находу і з доками за 300-400у.е. печалька власникам 10 річних каєнів та ренджів на укрдоках. які зараз йдуть по 10000 баксов, або дешевше нового лайноса
подивися олх. за 10000 є достатньо честних та робочих каєнів. а от покупців нема. річ про інше. 10 років тому їх власники теж відчували себе пупами землі, а знецінення в десятки разів. як і з нерухомістю незабуваєм 2008 з ціною однушки хруща в 100000-150000у.е та реальну її ціну в 2018 в тіж ДЕСЯТЬ РАЗІВ ДЕШЕВШЕ