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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 лип, 2018 20:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я вот думаю, если у меня когда то квартирант с цп съедет, за сколько продавать квартиру? 250к норм цена?
Додано: Чет 12 лип, 2018 20:37
Когда переходят на умственные способности оппонента (вам такое слова знакомо ?), значит ваши аргументы давно закончились.
Вы уехали ? так попутного вам ветра ниже поясницы.
Но вы уехали и сожалаете об этом. Признать этого не хотите. Поэтому и мантрите, что тут всё плохо, чтобы самого себя убедить в правильности вашего же решения
Додано: Чет 12 лип, 2018 20:39
Куда нынче народ едет?
Додано: Чет 12 лип, 2018 20:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
9 млрд доларів на рік. Карл, 9 млрд$!
Нацбанк посчитал сколько приносят заробитчане Украине.
-Это больше, чем все кредиты МФВ
- Это больше, чем любой экспортный товар из Украины. Больше, чем аграрный сектор, чем металлургия.
-Это самый большой экспортный товар – народ. Это выгодно : этих людей не нужно лечить, учить, обеспечивать транспортом, водой, газом. Они просто ежедневно переводят деньги в Украину.
Но есть нюанс. Если вдруг там стукнет кризис и их оттуда попросят, то сюда приедет 5-7 млн человек, которые видели другую жизнь и другие доходы
И этим 7млн людей в Киеве надо где то жить.
Востаннє редагувалось X-Fresh в Чет 12 лип, 2018 20:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 лип, 2018 20:43
Так купите такой кайен. Очень сильно удивитесь, сколько он у вас будет "кушать" денег на ремонт и запчасти.
Я против х******, большинство - это старые вёдра, которые ездят со шлейфов масла позади из выхлопной трубы. Ремонтировать их никто не будет, потому что ремонт будет гораздо дороже самого авто
Додано: Чет 12 лип, 2018 20:50
X-Fresh получается украинцы это тоже сырье на экспорт.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Чет 12 лип, 2018 20:51
Додано: Чет 12 лип, 2018 21:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
зеленоносый "спец из биг4", завязывай бухать, найди уже работу на 15кгрн/мес
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 12 лип, 2018 21:12
один МИЛЛИОН квартир продается в Киеве?
теперь понятно почему длинноносый "специалист из биг4" не может найти работу в Киеве на 15кгрн/мес
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 12 лип, 2018 21:15
не он не уехал, пока подрачивает на дупомойство в ЕС
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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