Додано: Чет 12 лип, 2018 20:43

9 млрд доларів на рік. Карл, 9 млрд$!

Нацбанк посчитал сколько приносят заробитчане Украине.

-Это больше, чем все кредиты МФВ

- Это больше, чем любой экспортный товар из Украины. Больше, чем аграрный сектор, чем металлургия.

-Это самый большой экспортный товар – народ. Это выгодно : этих людей не нужно лечить, учить, обеспечивать транспортом, водой, газом. Они просто ежедневно переводят деньги в Украину.

Но есть нюанс. Если вдруг там стукнет кризис и их оттуда попросят, то сюда приедет 5-7 млн человек, которые видели другую жизнь и другие доходы

И этим 7млн людей в Киеве надо где то жить.