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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1570157115721573>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 962
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
204
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я вот думаю, если у меня когда то квартирант с цп съедет, за сколько продавать квартиру? 250к норм цена?
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:37

  PrimusInterPares написав:песикот вон тупой и живет как то

Когда переходят на умственные способности оппонента (вам такое слова знакомо ?), значит ваши аргументы давно закончились.
Вы уехали ? так попутного вам ветра ниже поясницы.
Но вы уехали и сожалаете об этом. Признать этого не хотите. Поэтому и мантрите, что тут всё плохо, чтобы самого себя убедить в правильности вашего же решения
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:39

  pesikot написав:
  PrimusInterPares написав:песикот вон тупой и живет как то

Когда переходят на умственные способности оппонента (вам такое слова знакомо ?), значит ваши аргументы давно закончились.
Вы уехали ? так попутного вам ветра ниже поясницы.
Но вы уехали и сожалаете об этом. Признать этого не хотите. Поэтому и мантрите, что тут всё плохо, чтобы самого себя убедить в правильности вашего же решения

Куда нынче народ едет?
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

9 млрд доларів на рік. Карл, 9 млрд$!
Нацбанк посчитал сколько приносят заробитчане Украине.
-Это больше, чем все кредиты МФВ
- Это больше, чем любой экспортный товар из Украины. Больше, чем аграрный сектор, чем металлургия.
-Это самый большой экспортный товар – народ. Это выгодно : этих людей не нужно лечить, учить, обеспечивать транспортом, водой, газом. Они просто ежедневно переводят деньги в Украину.
Но есть нюанс. Если вдруг там стукнет кризис и их оттуда попросят, то сюда приедет 5-7 млн человек, которые видели другую жизнь и другие доходы
И этим 7млн людей в Киеве надо где то жить.
Востаннє редагувалось X-Fresh в Чет 12 лип, 2018 20:44, всього редагувалось 1 раз.
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:43

  Васенька написав:подивися олх. за 10000 є достатньо честних та робочих каєнів. а от покупців нема.

Так купите такой кайен. Очень сильно удивитесь, сколько он у вас будет "кушать" денег на ремонт и запчасти.
Я против х******, большинство - это старые вёдра, которые ездят со шлейфов масла позади из выхлопной трубы. Ремонтировать их никто не будет, потому что ремонт будет гораздо дороже самого авто
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:50

X-Fresh получается украинцы это тоже сырье на экспорт.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:51

  ребе Нок написав:X-Fresh получается украинцы это тоже сырье на экспорт.

Продайте себя на органы и не мучайтесь
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Как 4 квартиры ЦП повлияют на КРЖН с 1 000 000 квартир?

зеленоносый "спец из биг4", завязывай бухать, найди уже работу на 15кгрн/мес :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:12

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Ну вот кому есть дело до 1 млн. квартир на КРЖН? А 4 квартиры в ЦП представляли реальный интерес. Статистика против реальной жизни. В ОП ЦП, когда им показываешь график Домика, почему-то совсем не реагируют.

4 из 1 000 000 это статистика? :D Признайтесь, что гуляли уроки математики в школе.

один МИЛЛИОН квартир продается в Киеве?

теперь понятно почему длинноносый "специалист из биг4" не может найти работу в Киеве на 15кгрн/мес :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:15

  pesikot написав:
  PrimusInterPares написав:песикот вон тупой и живет как то

Когда переходят на умственные способности оппонента (вам такое слова знакомо ?), значит ваши аргументы давно закончились.
Вы уехали ? так попутного вам ветра ниже поясницы.
Но вы уехали и сожалаете об этом. Признать этого не хотите. Поэтому и мантрите, что тут всё плохо, чтобы самого себя убедить в правильности вашего же решения

не он не уехал, пока подрачивает на дупомойство в ЕС :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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