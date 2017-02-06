|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 лип, 2018 21:19
X-Fresh написав:
У меня когда то был бмв новый. Заи-ся его че
нить. Столько денег в него всадил что страшно вспомнить. Продал-перекрестился и забыл. Теперь 10 лет на японце катаюсь и радуюсь
подтяни грамматику, алигарх
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 9598
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 416 раз.
- Подякували: 880 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 12 лип, 2018 21:47
Прохожий на айфоне х не удобно печатать
-
X-Fresh
-
-
- Повідомлень: 148
- З нами з: 17.05.18
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|