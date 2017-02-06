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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1570157115721573

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 962
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
204
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:19

  X-Fresh написав:У меня когда то был бмв новый. Заи-ся его ченить. Столько денег в него всадил что страшно вспомнить. Продал-перекрестился и забыл. Теперь 10 лет на японце катаюсь и радуюсь

подтяни грамматику, алигарх :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:47

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X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 22:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  X-Fresh написав:-Это самый большой экспортный товар – народ. Это выгодно : этих людей не нужно лечить, учить, обеспечивать транспортом, водой, газом. Они просто ежедневно переводят деньги в Украину.

Проблема в том, что когда ты что-то продаешь, то у тебя этого уже нет. Можно радоваться переводам, но это смех сквозь слезы. Через 10 лет не будет ни нормальных людей, ни переводов.
Одна надежда, Россия развалится и к нам потянутся понаехи из Тулы. К сожалению, что-то мне в это не верится.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 22:44

del
Востаннє редагувалось ребе Нок в Чет 12 лип, 2018 22:52, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 22:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Полистал на днях вторичку, понял, что объявлений примерно в 6-8 раз меньше, чем было ранее, видать все отдыхают, не выставляют. Посмотрим, что будет в октябре...
Курс 2 года на одном уровне, а цены в гривасике на всё лезут вверх. Напоминает 2012-2013, цены росли, курс-на месте. Потом большой обвал...

Лучше вспомните 2000-2008. Цены лезут вверх в 20 раз, курс стоит на месте, а потом большой обвал в два раза, но в итоге цены в 2009 в десять раз больше, чем в 2000. Плюс сторонником "большого обвала" с момента, когда пошел робкий рост пришлось почти десять лет ждать.
Vlad442
 
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