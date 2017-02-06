подтяни грамматику, алигарх
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 лип, 2018 21:19
подтяни грамматику, алигарх
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 12 лип, 2018 22:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Проблема в том, что когда ты что-то продаешь, то у тебя этого уже нет. Можно радоваться переводам, но это смех сквозь слезы. Через 10 лет не будет ни нормальных людей, ни переводов.
Одна надежда, Россия развалится и к нам потянутся понаехи из Тулы. К сожалению, что-то мне в это не верится.
Додано: Чет 12 лип, 2018 22:44
del
Востаннє редагувалось ребе Нок в Чет 12 лип, 2018 22:52, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Чет 12 лип, 2018 22:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Лучше вспомните 2000-2008. Цены лезут вверх в 20 раз, курс стоит на месте, а потом большой обвал в два раза, но в итоге цены в 2009 в десять раз больше, чем в 2000. Плюс сторонником "большого обвала" с момента, когда пошел робкий рост пришлось почти десять лет ждать.
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