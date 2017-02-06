Социологическая компания GfK Ukraine, Центр "Новая Европа" и Фонд им. Фридриха Эберта провели большое исследование. Они опросили 2 тыс. респондентов в возрасте от 14 до 29 лет, проживающих по всей территории Украины, для того чтобы понять и оценить мировоззрение, поведение и настроение украинской молодёжи. Это важно, потому что украинские миллениалы сегодня приближаются к расцвету лет. 8 млн человек — фактически пятая часть населения



8. Украинскую молодёжь можно смело называть "маменькиными и папенькиными детками"



Нужны доказательства? Пожалуйста! 77% опрошенных принимают важные решения под влиянием своих родителей. 65% украинских миллениалов живут с родителями. Причём даже те, кто постарше: взрослые холостые молодые люди в большинстве своём объясняют такой выбор не столько отсутствием денег на собственное жильё, сколько привычным комфортом. Лишь каждый четвёртый из них признался, что хотел бы жить самостоятельно, но на это не хватает финансов. Хорошие отношения с родителями — один из основных факторов сожительства. Отдельно (без родителей, друзей, жён, мужей) живут лишь 5% молодёжи. Тенденция задержаться в отчем доме подольше свойственна не только Украине. 50% миллениалов в мире живёт с родителями: это позволяет им половину своего дохода тратить на развлечения и покупки. Треть американской молодёжи живёт либо с родителями, либо с друзьями, но делают это исключительно с целью экономии.