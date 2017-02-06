Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Васенька написав:подивися олх. за 10000 є достатньо честних та робочих каєнів. а от покупців нема.
Так купите такой кайен. Очень сильно удивитесь, сколько он у вас будет "кушать" денег на ремонт и запчасти. Я против х******, большинство - это старые вёдра, которые ездят со шлейфов масла позади из выхлопной трубы. Ремонтировать их никто не будет, потому что ремонт будет гораздо дороже самого авто
Serg-ik написав:Полистал на днях вторичку, понял, что объявлений примерно в 6-8 раз меньше, чем было ранее, видать все отдыхают, не выставляют. Посмотрим, что будет в октябре... Курс 2 года на одном уровне, а цены в гривасике на всё лезут вверх. Напоминает 2012-2013, цены росли, курс-на месте. Потом большой обвал...
Лучше вспомните 2000-2008. Цены лезут вверх в 20 раз, курс стоит на месте, а потом большой обвал в два раза, но в итоге цены в 2009 в десять раз больше, чем в 2000. Плюс сторонником "большого обвала" с момента, когда пошел робкий рост пришлось почти десять лет ждать.
барабашов написав:адекватна ли была цена 96й серии, которую под ремонт "па1600" купил на Соломе мой землячок-Юра? Вы бы купили бы тогда советскую панель хоть "па1500", хоть "па1300"? Или вы и тогда заглядывались на аналоги Г13а в лучших местах естественно?
не адекватна. В то время новострой на полпути к сдаче был дешевле хруща и БПС. В частности новострой на Лебедева-Кумача 7, с планировкой хорошей, было по 11-12 тыс на этапе строительства. Ковальская, Зелёный остров 2, по 1200-1500 долл было летом -осенью 2013 при 100% оплате. Я вообще советскую панель не могу купить, потому что на малой родине есть бесплатная советская панель. Зачем мне здесь такая же, даже хуже, и за деньги??? Даже при курсе 8 я был уверен, что красная цена хрущу-15 000 долл.за однушку.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik написав:Полистал на днях вторичку, понял, что объявлений примерно в 6-8 раз меньше, чем было ранее, видать все отдыхают, не выставляют. Посмотрим, что будет в октябре... Курс 2 года на одном уровне, а цены в гривасике на всё лезут вверх. Напоминает 2012-2013, цены росли, курс-на месте. Потом большой обвал...
Лучше вспомните 2000-2008. Цены лезут вверх в 20 раз, курс стоит на месте, а потом большой обвал в два раза, но в итоге цены в 2009 в десять раз больше, чем в 2000. Плюс сторонником "большого обвала" с момента, когда пошел робкий рост пришлось почти десять лет ждать.
Краткое содержание ветки за последние 4 года. 2013. Юра не купляй бпс із залою за 105 куе. Нах вона тобі! - Котлети не повинні вонять поки слухаю хифи. Захара гвалтує сімейна рада. 2014 рік. Юра продавай бпс із залою, нафіга ті котлети, купляй квартет по 750 за квадрат. Всі зливаємо совкошлак. Дивитися на модні мопи. 2015. Тре брати РТ по па 1500. Зливайте шлак. - Шо? БУДЕ ПА 500 і забиті вікна. Совкошлак - навіка, скворешні не добудують, ми скоро помремо. Але ж Патріотика па 19 куе за квартиру бери не хочу! 2016 рік. Хто не злив совкошлак останній шанс перевкластися з норм паритетом. Риють котлован Чикага па 42 кгрн. Шо? Та ну нах. Всі виїдем в польщу програмістами, карта поляка, ще трошки і скоро помремо. 2017 рік. Вертаємся з польщі. Черги в аркаді. Шо? Скоро забиті вікна, ще трохи трохи і помремо, але чабани не продам. 2018 рік. 50% готовності чикаго. 75 кгрн за квадрат. Замість ми скоро помремо - та хіба то ціна? От в 2008!!@! Треха на тампере не може придатися за 35 куе....
А Я ж казав. ЗЛИВАЙТЕ ШЛАК.
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 13 лип, 2018 09:40, всього редагувалось 1 раз.
Социологическая компания GfK Ukraine, Центр "Новая Европа" и Фонд им. Фридриха Эберта провели большое исследование. Они опросили 2 тыс. респондентов в возрасте от 14 до 29 лет, проживающих по всей территории Украины, для того чтобы понять и оценить мировоззрение, поведение и настроение украинской молодёжи. Это важно, потому что украинские миллениалы сегодня приближаются к расцвету лет. 8 млн человек — фактически пятая часть населения
8. Украинскую молодёжь можно смело называть "маменькиными и папенькиными детками"
Нужны доказательства? Пожалуйста! 77% опрошенных принимают важные решения под влиянием своих родителей. 65% украинских миллениалов живут с родителями. Причём даже те, кто постарше: взрослые холостые молодые люди в большинстве своём объясняют такой выбор не столько отсутствием денег на собственное жильё, сколько привычным комфортом. Лишь каждый четвёртый из них признался, что хотел бы жить самостоятельно, но на это не хватает финансов. Хорошие отношения с родителями — один из основных факторов сожительства. Отдельно (без родителей, друзей, жён, мужей) живут лишь 5% молодёжи. Тенденция задержаться в отчем доме подольше свойственна не только Украине. 50% миллениалов в мире живёт с родителями: это позволяет им половину своего дохода тратить на развлечения и покупки. Треть американской молодёжи живёт либо с родителями, либо с друзьями, но делают это исключительно с целью экономии.