Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Будучи взрослым я не решаюсь приткнуть свои условные активы куда попало
Все вы правильно делаете. Поскольку страна летит в пропасть, то через пару-тройку лет прикупите себе нормальную недвигу ПА500. Ну а если через эти пару-тройку лет недвижимость вырастет в цене, опять же можно будет смело клеймить шоколадного за такую зраду. Это однозначно вин-вин.
Serg-ik написав:Полистал на днях вторичку, понял, что объявлений примерно в 6-8 раз меньше, чем было ранее, видать все отдыхают, не выставляют. Посмотрим, что будет в октябре... Курс 2 года на одном уровне, а цены в гривасике на всё лезут вверх. Напоминает 2012-2013, цены росли, курс-на месте. Потом большой обвал...
Лучше вспомните 2000-2008. Цены лезут вверх в 20 раз, курс стоит на месте, а потом большой обвал в два раза, но в итоге цены в 2009 в десять раз больше, чем в 2000. Плюс сторонником "большого обвала" с момента, когда пошел робкий рост пришлось почти десять лет ждать.
Краткое содержание ветки за последние 4 года. 2013. Юра не купляй бпс із залою за 105 куе. Нах вона тобі! - Котлети не повинні вонять поки слухаю хифи. Захара гвалтує сімейна рада. 2014 рік. Юра продавай бпс із залою, нафіга ті котлети, купляй квартет по 750 за квадрат. Всі зливаємо совкошлак. Дивитися на модні мопи. 2015. Тре брати РТ по па 1500. Зливайте шлак. - Шо? БУДЕ ПА 500 і забиті вікна. Совкошлак - навіка, скворешні не добудують, ми скоро помремо. Але ж Патріотика па 19 куе за квартиру бери не хочу! 2016 рік. Хто не злив совкошлак останній шанс перевкластися з норм паритетом. Риють котлован Чикага па 42 кгрн. Шо? Та ну нах. Всі виїдем в польщу програмістами, карта поляка, ще трошки і скоро помремо. 2017 рік. Вертаємся з польщі. Черги в аркаді. Шо? Скоро забиті вікна, ще трохи трохи і помремо, але чабани не продам. 2018 рік. 50% готовності чикаго. 75 кгрн за квадрат. Замість ми скоро помремо - та хіба то ціна? От в 2008!!@! Треха на тампере не може придатися за 35 куе....
По данным ЛУН в Киеве 704 новостройки за последне время, в среднем на 200 квартир, учитывая, что есть целые комплексы до 20 домов (подъездов), итого 140 000 квартир, или на пол ляма населения, кто все эти покупатели? Приезжие?
Zebra написав:По данным ЛУН в Киеве 704 новостройки за последне время, в среднем на 200 квартир, учитывая, что есть целые комплексы до 20 домов (подъездов), итого 140 000 квартир, или на пол ляма населения, кто все эти покупатели? Приезжие?