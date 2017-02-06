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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1570157115721573

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 962
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
204
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Будучи взрослым я не решаюсь приткнуть свои условные активы куда попало


Все вы правильно делаете. Поскольку страна летит в пропасть, то через пару-тройку лет прикупите себе нормальную недвигу ПА500. Ну а если через эти пару-тройку лет недвижимость вырастет в цене, опять же можно будет смело клеймить шоколадного за такую зраду. Это однозначно вин-вин.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:08

  OzzyR написав:Абрамович купил пентхаус в Лондоне за $40 млн
https://korrespondent.net/business/3989 ... 40-mln-smy

всего 73000 долл за метр!
чикага есть куда стремиться

А я вот на это обратил внимание:
миллиардер купил несколько (точное число неизвестно) мест на подземной стоянке комплекса стоимостью £85 тыс. каждая
- а ведь это цифры сопоставимые со стоимостью м/м в Тетрисе... Вот это реальный капец.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сравнивать центр Лондона и Киева, ну это даже не знаю....
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:19

  Чукча2 написав:Сравнивать центр Лондона и Киева, ну это даже не знаю....

А цена паркоместа: 60К в Тетрисе и 112К в Лондоне. При том, что разница в стоимости 1 кв. м квартиры - в 24 раза.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:22

  Первый написав:
  Vlad442 написав:
  Serg-ik написав:Полистал на днях вторичку, понял, что объявлений примерно в 6-8 раз меньше, чем было ранее, видать все отдыхают, не выставляют. Посмотрим, что будет в октябре...
Курс 2 года на одном уровне, а цены в гривасике на всё лезут вверх. Напоминает 2012-2013, цены росли, курс-на месте. Потом большой обвал...

Лучше вспомните 2000-2008. Цены лезут вверх в 20 раз, курс стоит на месте, а потом большой обвал в два раза, но в итоге цены в 2009 в десять раз больше, чем в 2000. Плюс сторонником "большого обвала" с момента, когда пошел робкий рост пришлось почти десять лет ждать.


Краткое содержание ветки за последние 4 года.
2013. Юра не купляй бпс із залою за 105 куе. Нах вона тобі! - Котлети не повинні вонять поки слухаю хифи.
Захара гвалтує сімейна рада.
2014 рік. Юра продавай бпс із залою, нафіга ті котлети, купляй квартет по 750 за квадрат.
Всі зливаємо совкошлак. Дивитися на модні мопи.
2015. Тре брати РТ по па 1500. Зливайте шлак. - Шо? БУДЕ ПА 500 і забиті вікна. Совкошлак - навіка, скворешні не добудують, ми скоро помремо. Але ж Патріотика па 19 куе за квартиру бери не хочу!
2016 рік. Хто не злив совкошлак останній шанс перевкластися з норм паритетом. Риють котлован Чикага па 42 кгрн. Шо? Та ну нах. Всі виїдем в польщу програмістами, карта поляка, ще трошки і скоро помремо.
2017 рік. Вертаємся з польщі. Черги в аркаді. Шо? Скоро забиті вікна, ще трохи трохи і помремо, але чабани не продам.
2018 рік. 50% готовності чикаго. 75 кгрн за квадрат. Замість ми скоро помремо - та хіба то ціна? От в 2008!!@!
Треха на тампере не може придатися за 35 куе....

А Я ж казав. ЗЛИВАЙТЕ ШЛАК.

Емко.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:25

За что в Таряне так ненавидят инвесторов Позняков по ЛУ7? Зображення
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 13 лип, 2018 14:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:А цена паркоместа: 60К в Тетрисе и 112К в Лондоне.


Давать такие деньги за кусок асфальта 2X2 метра...это просто пи...ц
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:28

  Чукча2 написав:
  airmax78 написав:А цена паркоместа: 60К в Тетрисе и 112К в Лондоне.


Давать такие деньги за кусок асфальта 2X2 метра...это просто пи...ц

Ну это далеко не кусок асфальта, особенно, когда речь идет о Лондоне. Но принять такой прайс в самом деле сложно, особенно в Киеве.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По данным ЛУН в Киеве 704 новостройки за последне время, в среднем на 200 квартир, учитывая, что есть целые комплексы до 20 домов (подъездов), итого 140 000 квартир, или на пол ляма населения, кто все эти покупатели? Приезжие?
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:39

  Zebra написав:По данным ЛУН в Киеве 704 новостройки за последне время, в среднем на 200 квартир, учитывая, что есть целые комплексы до 20 домов (подъездов), итого 140 000 квартир, или на пол ляма населения, кто все эти покупатели? Приезжие?

Похоже на пузырь
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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