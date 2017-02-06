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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1572157315741575>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 962
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
204
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:10

  ребе Нок написав:
  Zebra написав:По данным ЛУН в Киеве 704 новостройки за последне время, в среднем на 200 квартир, учитывая, что есть целые комплексы до 20 домов (подъездов), итого 140 000 квартир, или на пол ляма населения, кто все эти покупатели? Приезжие?

Похоже на пузырь

Лун на первой страничке показывает, что 709 объектов.
Только страничек этих -30 штук. И если смотреть с 15-й и далее, выяснится, что там указано десятки объектов которые
-давно проданы, объекты,
- заморожены,
- несколько квартир в продаже
Так что 140 000 не наберется, даже учётом того, что там объекты за последние 7-8 лет собраны.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:12

  Zebra написав:По данным ЛУН в Киеве 704 новостройки за последне время, в среднем на 200 квартир, учитывая, что есть целые комплексы до 20 домов (подъездов), итого 140 000 квартир, или на пол ляма населения, кто все эти покупатели? Приезжие?

Это вообще все стройки Киева за последние 10 лет. Не так уж и много. С другой стороны - это главная причина почему цена совкошлака валится вниз стремительным домкратом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Платежеспособный спрос есть - это очевидно любому, кто мониторит. Тому, кто активно что-то ищет для покупки - это очевидно вдвойне.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:23

  Zebra написав:По данным ЛУН в Киеве 704 новостройки за последне время, в среднем на 200 квартир, учитывая, что есть целые комплексы до 20 домов (подъездов), итого 140 000 квартир, или на пол ляма населения, кто все эти покупатели? Приезжие?


Успешные маникюрщицы, сварщики и другие "хорошие" специалисты.
"Нехорошим"(а таких 90%), очевидно, уготована судьба вечных арендаторов в бабушатниках.
Следовательно, новострои либо будут выкуплены стояками, либо не будут достроены либо будут стоять с темными окнами.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:00

  Viktor написав:новострои либо будут выкуплены стояками, либо не будут достроены либо будут стоять с темными окнами.

Я больше склоняюсь к мысли, что со временем люди будут активнее избавляться от морально и физически устаревших квартир совдепии и покупать новостройки.
l66
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

КГГА утвердила проект строительства метро на Виноградарь
https://censor.net.ua/news/3076495/kgga ... vinogradar

Осталось построить....
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:05

  Чукча2 написав:КГГА утвердила проект строительства метро на Виноградарь
https://censor.net.ua/news/3076495/kgga ... vinogradar

Осталось построить....

веник\Берковец будетдоражать,
надо поспішить влошитись в Лалаланд або\та Велком Хаус пока хворточка возмостей открита (копита "цок-цок")
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Чукча2 написав:КГГА утвердила проект строительства метро на Виноградарь

Зачем??? чтобы каждый день ехать на метро туда, где есть инфраструктура и рабочие места??? Вместо того, чтобы инфраструктуру и рабочие места создать ( способствовать созданию) поближе к огромному микрорайону новостроев? Туда же не пенсионеры селятся....
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:29

  Serg-ik написав:
  Чукча2 написав:КГГА утвердила проект строительства метро на Виноградарь

Зачем??? чтобы каждый день ехать на метро туда, где есть инфраструктура и рабочие места??? Вместо того, чтобы инфраструктуру и рабочие места создать ( способствовать созданию) поближе к огромному микрорайону новостроев? Туда же не пенсионеры селятся....


Так не надо метро на Венике? И на Трое не надо? Бо влада не хочет строить фабрику/завод посреди спального района. Пусть и дальше в пробках стоят...
Viktor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:31

Меня беспокоит Гвардейский от УКО-Буда. Будний день, на стройке никого. Визуально сдадут (если сдадут) не раньше чем через 2 года. Что-то странное. Не все модные МОПы и вентфасады одинаково полезны для здоровья.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 13 лип, 2018 16:36, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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