Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:34

касательно совкошлака - я так понимаю тут принято его только хаять? )



возникает вопрос(а лучше бы зделать опрос) сколько из пишущих тут ездит на работу на авто?

и сколько у вас знакомых которые добираютса общественным транспортом



к чему я это всё, ах да

все кто на авто вопрос не к вам.

1)в жаркой маршрутке подехать к метро или топать в жару/дождь 20 мин до метро норм?

2)и/или от 30 мин колбаситса в местро едя со всяких ипеней ПОХ, иподрома итд норм?



вопрос сколько стоит час вашей жизни выкинутой каждый день??? для меня почти безценно



чтоб эти 2 пункта решить нужно или весьма много зелени(ощущения что тут все г. Корейко)или брать совкошлак



вот и присматриваю старенькую панельку мож сталинку возле кпи/лукяновка