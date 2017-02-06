Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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касательно совкошлака - я так понимаю тут принято его только хаять? )
возникает вопрос(а лучше бы зделать опрос) сколько из пишущих тут ездит на работу на авто? и сколько у вас знакомых которые добираютса общественным транспортом
к чему я это всё, ах да все кто на авто вопрос не к вам. 1)в жаркой маршрутке подехать к метро или топать в жару/дождь 20 мин до метро норм? 2)и/или от 30 мин колбаситса в местро едя со всяких ипеней ПОХ, иподрома итд норм?
вопрос сколько стоит час вашей жизни выкинутой каждый день??? для меня почти безценно
чтоб эти 2 пункта решить нужно или весьма много зелени(ощущения что тут все г. Корейко)или брать совкошлак
вот и присматриваю старенькую панельку мож сталинку возле кпи/лукяновка
Viktor написав:Следовательно, новострои либо будут выкуплены стояками, либо не будут достроены либо будут стоять с темными окнами.
Они УЖЕ выкуплены стояками. Открываю прайс Эврики, беру дома, которые должны быть переданы под заселение в 19 (все понимают, что задержка буедт 9-15 месяцев), то есть, фактически в 20-ом. Вижу, что доступны считанные квартиры, и то, наверняка, либо их нет, либо неудачные варианты.
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 13 лип, 2018 16:41, всього редагувалось 1 раз.
кстати касательно новостроек много их или мало и сколько на ЛУН старых и давно зданный то каму нафик нужны те точные цыфры если по по всему клюеву своими глазами можно увидить что дофига кранов, от слова архидофига
fenix81 написав:кстати касательно новостроек много их или мало и сколько на ЛУН старых и давно зданный то каму нафик нужны те точные цыфры если по по всему клюеву своими глазами можно увидить что дофига кранов, от слова архидофига
Так в Киев и едет архидофига. Судя по обсуждению в валютной ветке в провинции среднему человеку 4-5 тыс это вполне достойная работа. Если вы проедетесь по Харькову и Запорожью (не говоря уже о Лозовой или Селидово), то либо не увидите краны, либо увидите единичные.
Zebra написав:Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? По данным ЛУН в Киеве 704 новостройки за последне время, в среднем на 200 квартир, учитывая, что есть целые комплексы до 20 домов (подъездов), итого 140 000 квартир, или на пол ляма населения, кто все эти покупатели? Приезжие?
Собирал неделю данные для собственной аналитики с m2bomber'а В статусе "строится" (не "заморожен", не "проблемный"):
857 домов в 266 новостройках Что принесет вам, господа лендлорды, 117,966 квартир
(при этом 25 новостроек не дали инфу по количеству, а именно: ЖК Friendly House, ЖК Lake House, ЖК Manhattan, ЖК Mirax, ЖК Montreal House, ЖК RichHouse, ЖК Signature, ЖК Spas Sky, ЖК Венеция, ЖК Воздвиженка, ЖК Гармония, ЖК Гвардейский, ЖК Дом на Бориспольской, ЖК Кирилловский Гай, ЖМ Патриотика, Клубный дом «Тихая гавань», ул. Гмыри, 17, ул. Евгения Харченка (Ленина), 47-59, ул. Лейпцигская, 13, ул. Народная, ул. Огородная, 10, ул. Панельная, 2, ул. Редутная, 67, ул. Речная, 4, ул. Успешная, 9/3,
Это, заметьте, не все сдаются в 18/19, есть и более "долгоиграющие" проекты.