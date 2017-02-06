Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Zebra написав:Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? По данным ЛУН в Киеве 704 новостройки за последне время, в среднем на 200 квартир, учитывая, что есть целые комплексы до 20 домов (подъездов), итого 140 000 квартир, или на пол ляма населения, кто все эти покупатели? Приезжие?
Собирал неделю данные для собственной аналитики с m2bomber'а В статусе "строится" (не "заморожен", не "проблемный"):
857 домов в 266 новостройках Что принесет вам, господа лендлорды, 117,966 квартир
Висновок?
Похоже на пузырь
Востаннє редагувалось ребе Нок в П'ят 13 лип, 2018 17:26, всього редагувалось 1 раз.
Похоже совкошлак накрывается мохнаткой. И локейшн не сильно спасает. Люди с какими-то более-менее приличными деньгами хотят новострой. ЦА СШ усыхает на глазах. Об этом предупреждали еще в 2012м. Кто хотел - тот услышал.
Сложно сказать однозначно. Смысл месседжа - подтвердить статистически утверждение про 140к квартир которые скоро выйдут на КРЖН.
А выводы пусть делают уважаемые старожилы и эксперты, а я посижу тихонечко в сторонке, послушаю)
Інформація аля в Кийові 3 тисячі будинків підлягає зносу тому "слодно сказать олнозначно".
А по факту заякий період? 3 роки? 5 років? терміни будівництва, класність, продано/не продано, сплачено не сплачено, будуть в майбутньому продавать/здавати, не будуть, побудують/не побудують, київ/не києв і т.д. І тп. Але однозначно: 1. Частина даних "ліва" 2. Частина не буде побудована 3. Частина подорожчає 4. Частина подешевшає. 5. Шлак вниз.
Похоже совкошлак накрывается мохнаткой. И локейшн не сильно спасает.
Так цена ж не в пользу новостроя. И объемы как оказалось тоже. И история не всегда удачная.
Это еще одно подтверждение, что при выборе новострой/шлак цена начала отходить на второй план. Не всегда удачная история только подстегивает цены на уже сданное или в высокой степени готовности от надежных застройщиков.
Похоже совкошлак накрывается мохнаткой. И локейшн не сильно спасает. Люди с какими-то более-менее приличными деньгами хотят новострой. ЦА СШ усыхает на глазах. Об этом предупреждали еще в 2012м. Кто хотел - тот услышал.
мохнаткою накривається увесь Кржн. За винятком елітного житла.цей процес має місце з 2008. З 2014 він отримав прискорення.
airmax78 написав:Это еще одно подтверждение, что при выборе новострой/шлак цена начала отходить на второй план. Не всегда удачная история только подстегивает цены на уже сданное или в высокой степени готовности от надежных застройщиков.
Перпетум киев мобиле - стричь лохов новостроя. Вы верите что купив готовый новострой через пару лет продадите его дороже. Нет? Тогда зачем он вам, и если бы знали что в этот комплекс через пару лет вход будет дешевле то рынок станет другим. А однажды так и случится.
Востаннє редагувалось ребе Нок в П'ят 13 лип, 2018 17:54, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Это еще одно подтверждение, что при выборе новострой/шлак цена начала отходить на второй план. Не всегда удачная история только подстегивает цены на уже сданное или в высокой степени готовности от надежных застройщиков.
Перпетум киев мобиле - стричь лохов новостроя. Вы верите что купив готовый новострой через пару лет продадите его дороже?
Люди готовое покупают чтобы жить или под аренду. Гусары, которые хотят заработать - покупают котлован.