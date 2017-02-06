RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 15741575157615771578>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 962
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
204
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:
  deem написав:
  Zebra написав:Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По данным ЛУН в Киеве 704 новостройки за последне время, в среднем на 200 квартир, учитывая, что есть целые комплексы до 20 домов (подъездов), итого 140 000 квартир, или на пол ляма населения, кто все эти покупатели? Приезжие?


Собирал неделю данные для собственной аналитики с m2bomber'а
В статусе "строится" (не "заморожен", не "проблемный"):

857 домов в 266 новостройках
Что принесет вам, господа лендлорды, 117,966 квартир

Висновок?


Похоже на пузырь :lol:
Востаннє редагувалось ребе Нок в П'ят 13 лип, 2018 17:26, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1181
З нами з: 02.03.15
Подякував: 196 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:23

  ребе Нок написав:
  Первый написав:Висновок?

Похоже на пузырь :lol:

Похоже совкошлак накрывается мохнаткой. И локейшн не сильно спасает. Люди с какими-то более-менее приличными деньгами хотят новострой. ЦА СШ усыхает на глазах. Об этом предупреждали еще в 2012м. Кто хотел - тот услышал.
airmax78
 
Повідомлень: 25057
З нами з: 25.10.12
Подякував: 668 раз.
Подякували: 2853 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:29

  airmax78 написав:
  ребе Нок написав:
  Первый написав:Висновок?

Похоже на пузырь :lol:

Похоже совкошлак накрывается мохнаткой. И локейшн не сильно спасает.

Так цена ж не в пользу новостроя. И объемы как оказалось тоже. И история не всегда удачная.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1181
З нами з: 02.03.15
Подякував: 196 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:31

  deem написав:Первый

Сложно сказать однозначно. Смысл месседжа - подтвердить статистически утверждение про 140к квартир которые скоро выйдут на КРЖН.

А выводы пусть делают уважаемые старожилы и эксперты, а я посижу тихонечко в сторонке, послушаю)

Інформація аля в Кийові 3 тисячі будинків підлягає зносу тому "слодно сказать олнозначно".

А по факту заякий період? 3 роки? 5 років? терміни будівництва, класність, продано/не продано, сплачено не сплачено, будуть в майбутньому продавать/здавати, не будуть, побудують/не побудують, київ/не києв і т.д. І тп. :?: Але однозначно:
1. Частина даних "ліва"
2. Частина не буде побудована
3. Частина подорожчає
4. Частина подешевшає.
5. Шлак вниз.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 12915
З нами з: 27.10.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 1682 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:33

  ребе Нок написав:
  airmax78 написав:
  ребе Нок написав:Похоже на пузырь :lol:

Похоже совкошлак накрывается мохнаткой. И локейшн не сильно спасает.

Так цена ж не в пользу новостроя. И объемы как оказалось тоже. И история не всегда удачная.

Это еще одно подтверждение, что при выборе новострой/шлак цена начала отходить на второй план. Не всегда удачная история только подстегивает цены на уже сданное или в высокой степени готовности от надежных застройщиков.
airmax78
 
Повідомлень: 25057
З нами з: 25.10.12
Подякував: 668 раз.
Подякували: 2853 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:40

  airmax78 написав:
  ребе Нок написав:
  Первый написав:Висновок?

Похоже на пузырь :lol:

Похоже совкошлак накрывается мохнаткой. И локейшн не сильно спасает. Люди с какими-то более-менее приличными деньгами хотят новострой. ЦА СШ усыхает на глазах. Об этом предупреждали еще в 2012м. Кто хотел - тот услышал.
мохнаткою накривається увесь Кржн. За винятком елітного житла.цей процес має місце з 2008. З 2014 він отримав прискорення.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18685
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1089 раз.
Подякували: 1993 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Это еще одно подтверждение, что при выборе новострой/шлак цена начала отходить на второй план. Не всегда удачная история только подстегивает цены на уже сданное или в высокой степени готовности от надежных застройщиков.

Перпетум киев мобиле - стричь лохов новостроя. Вы верите что купив готовый новострой через пару лет продадите его дороже. Нет? Тогда зачем он вам, и если бы знали что в этот комплекс через пару лет вход будет дешевле то рынок станет другим. А однажды так и случится.
Востаннє редагувалось ребе Нок в П'ят 13 лип, 2018 17:54, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1181
З нами з: 02.03.15
Подякував: 196 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Креативный класс видимо с жиру бесится: в Тетрисе прайс на строящееся подняли до 2800 за метр трешки.
airmax78
 
Повідомлень: 25057
З нами з: 25.10.12
Подякував: 668 раз.
Подякували: 2853 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:52

  ребе Нок написав:
  airmax78 написав:Это еще одно подтверждение, что при выборе новострой/шлак цена начала отходить на второй план. Не всегда удачная история только подстегивает цены на уже сданное или в высокой степени готовности от надежных застройщиков.

Перпетум киев мобиле - стричь лохов новостроя. Вы верите что купив готовый новострой через пару лет продадите его дороже?

Люди готовое покупают чтобы жить или под аренду. Гусары, которые хотят заработать - покупают котлован.
airmax78
 
Повідомлень: 25057
З нами з: 25.10.12
Подякував: 668 раз.
Подякували: 2853 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:55

  airmax78 написав:Креативный класс видимо с жиру бесится: в Тетрисе прайс на строящееся подняли до 2800 за метр трешки.


Может это связано с выплатами премий в Нефтегазе? Другой причины столь резкого взлета цен я не вижу.
Viktor
 
Повідомлень: 158
З нами з: 23.05.16
Подякував: 17 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 15741575157615771578>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1089, 1090, 1091
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10905 1988793
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 лип, 2018 11:33
kingkongovets
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 86512
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 24916
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (3170)
13.07.2018 19:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.