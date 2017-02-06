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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1575157615771578>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 962
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
204
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:56

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  ребе Нок написав:
  airmax78 написав:Это еще одно подтверждение, что при выборе новострой/шлак цена начала отходить на второй план. Не всегда удачная история только подстегивает цены на уже сданное или в высокой степени готовности от надежных застройщиков.

Перпетум киев мобиле - стричь лохов новостроя. Вы верите что купив готовый новострой через пару лет продадите его дороже?

Люди готовое покупают чтобы жить или под аренду. Гусары, которые хотят заработать - покупают котлован.


гусары как раз готовое берут, в котлованы ныряют нехваты, у которых жадность побеждает страх)
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 13 лип, 2018 17:58, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:57

  Viktor написав:
  airmax78 написав:Креативный класс видимо с жиру бесится: в Тетрисе прайс на строящееся подняли до 2800 за метр трешки.


Может это связано с выплатами премий в Нефтегазе? Другой причины столь резкого взлета цен я не вижу.

100%. Менеджмент Нафтогаза двинул вверх весь рынок модных МОПов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:59

  Первый написав:
  deem написав:Первый

Сложно сказать однозначно. Смысл месседжа - подтвердить статистически утверждение про 140к квартир которые скоро выйдут на КРЖН.

А выводы пусть делают уважаемые старожилы и эксперты, а я посижу тихонечко в сторонке, послушаю)

Інформація аля в Кийові 3 тисячі будинків підлягає зносу тому "слодно сказать олнозначно".

А по факту заякий період? 3 роки? 5 років? терміни будівництва, класність, продано/не продано, сплачено не сплачено, будуть в майбутньому продавать/здавати, не будуть, побудують/не побудують, київ/не києв і т.д. І тп. :?: Але однозначно:
1. Частина даних "ліва"
2. Частина не буде побудована
3. Частина подорожчає
4. Частина подешевшає.
5. Шлак вниз.


Я ж сразу дал дисклеймер - откуда инфа, и какие в ней недостатки.

Вопросы и сомнения очень правильные вы поднимаете. Но прогнозирование это всегда задача с неполной информацией. Если нет достоверных выверенных данных, нужно делать какие-то оценки на основании того, что есть.

Есть более авторитетные источники - Укрстат.
http://www.ukrstat.gov.ua/
Там есть раздел Економічна статистика / Економічна діяльність / Будівництво
За 2017 в Киеве введено в эксплуатацию 1733534 кв.м. в 298 домах.
Вот только кол-во квартир не нашел. Допустим средняя квадратура - 65 кв.м, тогда это 26,670 квартир. Но это, снова же, "введено в эксплуатацию"

По домам, кстати, сходится - 298 принято за год, почему за следующие 3 не принять 857?
deem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:02

  Viktor написав:
  airmax78 написав:Креативный класс видимо с жиру бесится: в Тетрисе прайс на строящееся подняли до 2800 за метр трешки.


Может это связано с выплатами премий в Нефтегазе? Другой причины столь резкого взлета цен я не вижу.

Коболев стояками выкупать пошёл
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:05

  deem написав:
  Первый написав:
  deem написав:Первый

Сложно сказать однозначно. Смысл месседжа - подтвердить статистически утверждение про 140к квартир которые скоро выйдут на КРЖН.

А выводы пусть делают уважаемые старожилы и эксперты, а я посижу тихонечко в сторонке, послушаю)

Інформація аля в Кийові 3 тисячі будинків підлягає зносу тому "слодно сказать олнозначно".

А по факту заякий період? 3 роки? 5 років? терміни будівництва, класність, продано/не продано, сплачено не сплачено, будуть в майбутньому продавать/здавати, не будуть, побудують/не побудують, київ/не києв і т.д. І тп. :?: Але однозначно:
1. Частина даних "ліва"
2. Частина не буде побудована
3. Частина подорожчає
4. Частина подешевшає.
5. Шлак вниз.


Я ж сразу дал дисклеймер - откуда инфа, и какие в ней недостатки.

Вопросы и сомнения очень правильные вы поднимаете. Но прогнозирование это всегда задача с неполной информацией. Если нет достоверных выверенных данных, нужно делать какие-то оценки на основании того, что есть.

Есть более авторитетные источники - Укрстат.
http://www.ukrstat.gov.ua/
Там есть раздел Економічна статистика / Економічна діяльність / Будівництво
За 2017 в Киеве введено в эксплуатацию 1733534 кв.м. в 298 домах.
Вот только кол-во квартир не нашел. Допустим средняя квадратура - 65 кв.м, тогда это 26,670 квартир. Но это, снова же, "введено в эксплуатацию"

По домам, кстати, сходится - 298 принято за год, почему за следующие 3 не принять 857?

Наприклад тому що за даними деяких форумчан зп 150 дол, і немає кому то все викупити оскільки поїхали програмістами в польщу. А раз не куплять, то нічого не здасться, оскільки будівельники теж виїхали в польщу і грошей на добудову немає.
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 13 лип, 2018 18:07, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:06

  l66 написав:
  Viktor написав:новострои либо будут выкуплены стояками, либо не будут достроены либо будут стоять с темными окнами.

Я больше склоняюсь к мысли, что со временем люди будут активнее избавляться от морально и физически устаревших квартир совдепии и покупать новостройки.

В одной и той же локации с возрастанием комфорта(класса жилья) и метража?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Такое впечатление, что в этом сегменте произошла смена уровня. Если еще год назад для большинства объектов сегменте модных МОПов 2куе за метр - это был +/-потолок, то теперь с 2 куе цена стартует.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:15

база новостроек домика

https://fex.net/554074097762?fileId=591186337
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:15

  airmax78 написав:Такое впечатление, что в этом сегменте произошла смена уровня. Если еще год назад для большинства объектов сегменте модных МОПов 2куе за метр - это был +/-потолок, то теперь с 2 куе цена стартует.

это перед турбулентностью лохов стригут
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:18

  kingkongovets написав:база новостроек домика

https://fex.net/554074097762?fileId=591186337

Офигеть! Очень вовремя. Спасибо!
airmax78
 
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