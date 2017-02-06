Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Это еще одно подтверждение, что при выборе новострой/шлак цена начала отходить на второй план. Не всегда удачная история только подстегивает цены на уже сданное или в высокой степени готовности от надежных застройщиков.
Перпетум киев мобиле - стричь лохов новостроя. Вы верите что купив готовый новострой через пару лет продадите его дороже?
Люди готовое покупают чтобы жить или под аренду. Гусары, которые хотят заработать - покупают котлован.
гусары как раз готовое берут, в котлованы ныряют нехваты, у которых жадность побеждает страх)
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 13 лип, 2018 17:58, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Сложно сказать однозначно. Смысл месседжа - подтвердить статистически утверждение про 140к квартир которые скоро выйдут на КРЖН.
А выводы пусть делают уважаемые старожилы и эксперты, а я посижу тихонечко в сторонке, послушаю)
Інформація аля в Кийові 3 тисячі будинків підлягає зносу тому "слодно сказать олнозначно".
А по факту заякий період? 3 роки? 5 років? терміни будівництва, класність, продано/не продано, сплачено не сплачено, будуть в майбутньому продавать/здавати, не будуть, побудують/не побудують, київ/не києв і т.д. І тп. Але однозначно: 1. Частина даних "ліва" 2. Частина не буде побудована 3. Частина подорожчає 4. Частина подешевшає. 5. Шлак вниз.
Я ж сразу дал дисклеймер - откуда инфа, и какие в ней недостатки.
Вопросы и сомнения очень правильные вы поднимаете. Но прогнозирование это всегда задача с неполной информацией. Если нет достоверных выверенных данных, нужно делать какие-то оценки на основании того, что есть.
Есть более авторитетные источники - Укрстат. http://www.ukrstat.gov.ua/ Там есть раздел Економічна статистика / Економічна діяльність / Будівництво За 2017 в Киеве введено в эксплуатацию 1733534 кв.м. в 298 домах. Вот только кол-во квартир не нашел. Допустим средняя квадратура - 65 кв.м, тогда это 26,670 квартир. Но это, снова же, "введено в эксплуатацию"
По домам, кстати, сходится - 298 принято за год, почему за следующие 3 не принять 857?
Сложно сказать однозначно. Смысл месседжа - подтвердить статистически утверждение про 140к квартир которые скоро выйдут на КРЖН.
А выводы пусть делают уважаемые старожилы и эксперты, а я посижу тихонечко в сторонке, послушаю)
Інформація аля в Кийові 3 тисячі будинків підлягає зносу тому "слодно сказать олнозначно".
А по факту заякий період? 3 роки? 5 років? терміни будівництва, класність, продано/не продано, сплачено не сплачено, будуть в майбутньому продавать/здавати, не будуть, побудують/не побудують, київ/не києв і т.д. І тп. Але однозначно: 1. Частина даних "ліва" 2. Частина не буде побудована 3. Частина подорожчає 4. Частина подешевшає. 5. Шлак вниз.
Я ж сразу дал дисклеймер - откуда инфа, и какие в ней недостатки.
Вопросы и сомнения очень правильные вы поднимаете. Но прогнозирование это всегда задача с неполной информацией. Если нет достоверных выверенных данных, нужно делать какие-то оценки на основании того, что есть.
Есть более авторитетные источники - Укрстат. http://www.ukrstat.gov.ua/ Там есть раздел Економічна статистика / Економічна діяльність / Будівництво За 2017 в Киеве введено в эксплуатацию 1733534 кв.м. в 298 домах. Вот только кол-во квартир не нашел. Допустим средняя квадратура - 65 кв.м, тогда это 26,670 квартир. Но это, снова же, "введено в эксплуатацию"
По домам, кстати, сходится - 298 принято за год, почему за следующие 3 не принять 857?
Наприклад тому що за даними деяких форумчан зп 150 дол, і немає кому то все викупити оскільки поїхали програмістами в польщу. А раз не куплять, то нічого не здасться, оскільки будівельники теж виїхали в польщу і грошей на добудову немає.
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 13 лип, 2018 18:07, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Такое впечатление, что в этом сегменте произошла смена уровня. Если еще год назад для большинства объектов сегменте модных МОПов 2куе за метр - это был +/-потолок, то теперь с 2 куе цена стартует.