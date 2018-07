Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:56

airmax78 написав: ребе Нок написав: airmax78 написав: Это еще одно подтверждение, что при выборе новострой/шлак цена начала отходить на второй план. Не всегда удачная история только подстегивает цены на уже сданное или в высокой степени готовности от надежных застройщиков.

Перпетум киев мобиле - стричь лохов новостроя. Вы верите что купив готовый новострой через пару лет продадите его дороже?

Люди готовое покупают чтобы жить или под аренду. Гусары, которые хотят заработать - покупают котлован.



гусары как раз готовое берут, в котлованы ныряют нехваты, у которых жадность побеждает страх) гусары как раз готовое берут, в котлованы ныряют нехваты, у которых жадность побеждает страх)

Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 13 лип, 2018 17:58, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.