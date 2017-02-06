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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:19
ребе Нок написав: airmax78 написав:
Такое впечатление, что в этом сегменте произошла смена уровня. Если еще год назад для большинства объектов сегменте модных МОПов 2куе за метр - это был +/-потолок, то теперь с 2 куе цена стартует.
это перед турбулентностью лохов стригут
Ну, может и так.
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:26
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:36
Первый написав:
У сім'ї діти ходять в школу. Італійський квартал і школа?
Декілька зупинок на маршрутці і до ваших послуг десятки шкіл Оболонського р-ну.
Зверніть увагу що оскільки на Оболоні ніхто новобуди пачками на прибудинкову територію не запихував місця у школах є. Самі школи проектувалися разом з районом не дурними людьми.
А от що будуть робити мешканці срібної милі разом з збільшившимся в рази населенням Глибочицької не дуже зрозуміло.
Востаннє редагувалось es77
в П'ят 13 лип, 2018 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:37
airmax78 написав:
Ну, может и так.
Да. Это продолжение а не конец. Не будет при всем недвига тихой гаванью.
ДС мне друг, но истина дороже
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:49
ребе Нок написав: airmax78 написав:
Ну, может и так.
Да. Это продолжение а не конец. Не будет при всем недвига тихой гаванью.
Ну, пока, лаунж в модных МОПах Вестероса играет. А я слоняюсь по ним как белый ходок с горящими глазами.
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:51
es77 написав: Первый написав:
У сім'ї діти ходять в школу. Італійський квартал і школа?
Декілька зупинок на маршрутці і до ваших послуг десятки шкіл Оболонського р-ну.
Зверніть увагу що оскільки на Оболоні ніхто новобуди пачками на прибудинкову територію не запихував місця у школах є. Самі школи проектувалися разом з районом не дурними людьми.
А от що будуть робити мешканці срібної милі разом з виросшим рази населенням Глибочицької не дуже зрозуміло.
На Серебряной 2 школы минимум и еще одна в проекте, а люди там селятся уже в зрелом возрасте - маленьких детей у них мало.
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