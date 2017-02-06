Ну, может и так.
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:19
Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Че-то как-то Укрбуд забуксовал:
Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:36
Декілька зупинок на маршрутці і до ваших послуг десятки шкіл Оболонського р-ну.
Зверніть увагу що оскільки на Оболоні ніхто новобуди пачками на прибудинкову територію не запихував місця у школах є. Самі школи проектувалися разом з районом не дурними людьми.
А от що будуть робити мешканці срібної милі разом з збільшившимся в рази населенням Глибочицької не дуже зрозуміло.
Востаннє редагувалось es77 в П'ят 13 лип, 2018 18:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:37
Да. Это продолжение а не конец. Не будет при всем недвига тихой гаванью.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:49
Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:51
На Серебряной 2 школы минимум и еще одна в проекте, а люди там селятся уже в зрелом возрасте - маленьких детей у них мало.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:27
На серебряной есть 47-я и 181-я. Как туда помещаются дети с существующих домов не очень понятно. Как заселятится все что строится будет армагедон.
А там еще площадок достаточно, Патон, депо и прочие. Обилечивать желающих можно долго.
А что за школа в проекте ?
Как обычно частная с платой по 15куе в год ?
Кста, вы ту 181-ю школу вблизи видели ?
Был с неделю назад проездом в селе Лохвицкого р-на.
У них школа выглядит гораздо лучше. Фасад утеплен и покрашен весёленькими красками.
Окна -все поменяны на пластик. Котельная переведена на пеллеты.
А тут центр Киева, пуповый р-н и какой-то каменный век.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:29
Да тут совсем все запущено...((
Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:44
По коммерческой недвижимости вопрос
Кто-то разбирается в ценах на коммерческую недвигу?
Имеется несколько окон на первом этаже в хрущевке жилой фонд на выезде из НЛ. Есть несколько покупцов, я знаю двоих. В начале лета давали 1500за метр, сейчас около двух. Докуда потенциал у радости?
Вижу выставляют по 4,5 кило денег за метр:
Даже не уверен будут ли за такое звонить.
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По школам 47-я после ремонта, но директор еще тот. Знаю с 10к родителей которые с радостью поступали и еще с большей радостью убегали.
181 хуже средней, 9-11 классы очень мало детей. С новостроек прихода не слышал, хотя ребенок депутата был пару лет назад. Окна пластик.
Есть еще школа 80 через Бульвар.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
по тому месту не уверен, на мечникова возле гудвайна аналогичный объект за 1350$ улетел за полдня
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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