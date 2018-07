Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:58

Бывалый написав: Кто-то разбирается в ценах на коммерческую недвигу?

Имеется несколько окон на первом этаже в хрущевке жилой фонд на выезде из НЛ. Есть несколько покупцов, я знаю двоих. В начале лета давали 1500за метр, сейчас около двух. Докуда потенциал у радости?

Вижу выставляют по 4,5 кило денег за метр:



http://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-nf- ... 0babd9eb97



по тому месту не уверен, на мечникова возле гудвайна аналогичный объект за 1350$ улетел за полдня по тому месту не уверен, на мечникова возле гудвайна аналогичный объект за 1350$ улетел за полдня

