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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1576157715781579>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:19

  ребе Нок написав:
  airmax78 написав:Такое впечатление, что в этом сегменте произошла смена уровня. Если еще год назад для большинства объектов сегменте модных МОПов 2куе за метр - это был +/-потолок, то теперь с 2 куе цена стартует.

это перед турбулентностью лохов стригут

Ну, может и так.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Че-то как-то Укрбуд забуксовал: http://forum.domik.ua/zhk-podol-grad-ul ... -1760.html
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:36

  Первый написав:У сім'ї діти ходять в школу. Італійський квартал і школа?

Декілька зупинок на маршрутці і до ваших послуг десятки шкіл Оболонського р-ну.
Зверніть увагу що оскільки на Оболоні ніхто новобуди пачками на прибудинкову територію не запихував місця у школах є. Самі школи проектувалися разом з районом не дурними людьми.
А от що будуть робити мешканці срібної милі разом з збільшившимся в рази населенням Глибочицької не дуже зрозуміло.
Востаннє редагувалось es77 в П'ят 13 лип, 2018 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:37

  airmax78 написав:Ну, может и так.

Да. Это продолжение а не конец. Не будет при всем недвига тихой гаванью.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:49

  ребе Нок написав:
  airmax78 написав:Ну, может и так.

Да. Это продолжение а не конец. Не будет при всем недвига тихой гаванью.

Ну, пока, лаунж в модных МОПах Вестероса играет. А я слоняюсь по ним как белый ходок с горящими глазами.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:51

  es77 написав:
  Первый написав:У сім'ї діти ходять в школу. Італійський квартал і школа?

Декілька зупинок на маршрутці і до ваших послуг десятки шкіл Оболонського р-ну.
Зверніть увагу що оскільки на Оболоні ніхто новобуди пачками на прибудинкову територію не запихував місця у школах є. Самі школи проектувалися разом з районом не дурними людьми.
А от що будуть робити мешканці срібної милі разом з виросшим рази населенням Глибочицької не дуже зрозуміло.

На Серебряной 2 школы минимум и еще одна в проекте, а люди там селятся уже в зрелом возрасте - маленьких детей у них мало.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:27

  airmax78 написав:На Серебряной 2 школы минимум и еще одна в проекте, а люди там селятся уже в зрелом возрасте - маленьких детей у них мало.

На серебряной есть 47-я и 181-я. Как туда помещаются дети с существующих домов не очень понятно. Как заселятится все что строится будет армагедон.
А там еще площадок достаточно, Патон, депо и прочие. Обилечивать желающих можно долго.
А что за школа в проекте ?
Как обычно частная с платой по 15куе в год ?

Кста, вы ту 181-ю школу вблизи видели ?
Был с неделю назад проездом в селе Лохвицкого р-на. :mrgreen:
У них школа выглядит гораздо лучше. Фасад утеплен и покрашен весёленькими красками.
Окна -все поменяны на пластик. Котельная переведена на пеллеты.
А тут центр Киева, пуповый р-н и какой-то каменный век.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:29

  Serg-ik написав:
  Чукча2 написав:КГГА утвердила проект строительства метро на Виноградарь

Зачем??? чтобы каждый день ехать на метро туда, где есть инфраструктура и рабочие места??? Вместо того, чтобы инфраструктуру и рабочие места создать ( способствовать созданию) поближе к огромному микрорайону новостроев? Туда же не пенсионеры селятся....


Да тут совсем все запущено...((
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:44

По коммерческой недвижимости вопрос

Кто-то разбирается в ценах на коммерческую недвигу?
Имеется несколько окон на первом этаже в хрущевке жилой фонд на выезде из НЛ. Есть несколько покупцов, я знаю двоих. В начале лета давали 1500за метр, сейчас около двух. Докуда потенциал у радости?
Вижу выставляют по 4,5 кило денег за метр:

http://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-nf- ... 0babd9eb97

Даже не уверен будут ли за такое звонить.
_____________________________________________________

По школам 47-я после ремонта, но директор еще тот. Знаю с 10к родителей которые с радостью поступали и еще с большей радостью убегали.

181 хуже средней, 9-11 классы очень мало детей. С новостроек прихода не слышал, хотя ребенок депутата был пару лет назад. Окна пластик.

Есть еще школа 80 через Бульвар.
Бывалый
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Бывалый написав:Кто-то разбирается в ценах на коммерческую недвигу?
Имеется несколько окон на первом этаже в хрущевке жилой фонд на выезде из НЛ. Есть несколько покупцов, я знаю двоих. В начале лета давали 1500за метр, сейчас около двух. Докуда потенциал у радости?
Вижу выставляют по 4,5 кило денег за метр:

http://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-nf- ... 0babd9eb97

Даже не уверен.


по тому месту не уверен, на мечникова возле гудвайна аналогичный объект за 1350$ улетел за полдня
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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