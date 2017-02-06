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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:21
по тому месту не уверен, на мечникова возле гудвайна аналогичный объект за 1350$ улетел за полдня
Спасибо, меня сейчас интересует больше продажа, так как желания и энергии в перевод в нежилую с организацией отдельного входа нет. 3к за метр реально думаете?
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Бывалый
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:26
Бывалый написав:по тому месту не уверен, на мечникова возле гудвайна аналогичный объект за 1350$ улетел за полдня
Спасибо, меня сейчас интересует больше продажа, так как желания и энергии в перевод в нежилую с организацией отдельного входа нет. 3к за метр реально думаете?
если это просто квартира - нет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:37
kingkongovets написав:
Бывалый написав:
если это просто квартира - нет
Две квартиры 1к+2к. Торец; окна на три стороны. Какой ориентир за метр?, так как выходить собираюсь.
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Бывалый
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