Бывалый написав:

Кто-то разбирается в ценах на коммерческую недвигу?Имеется несколько окон на первом этаже в хрущевке жилой фонд на выезде из НЛ. Есть несколько покупцов, я знаю двоих. В начале лета давали 1500за метр, сейчас около двух. Докуда потенциал у радости?Вижу выставляют по 4,5 кило денег за метр:Даже не уверен будут ли за такое звонить._____________________________________________________По школам 47-я после ремонта, но директор еще тот. Знаю с 10к родителей которые с радостью поступали и еще с большей радостью убегали.181 хуже средней, 9-11 классы очень мало детей. С новостроек прихода не слышал, хотя ребенок депутата был пару лет назад. Окна пластик.Есть еще школа 80 через Бульвар.