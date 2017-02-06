Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Две квартиры 1к+2к. Торец; окна на три стороны. Какой ориентир за метр?, так как выходить собираюсь.
ну это дериватив, типа котлована, переведите в нф, прорубите отдельный вход, запустите арендаторов и слейте за 100 аренд, по классике а в таком виде - это как продавать свою тачку перекупу, который губы ей накрасит и зарядит уже от души по полной
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Бывалый написав:Кто-то разбирается в ценах на коммерческую недвигу? Имеется несколько окон на первом этаже в хрущевке жилой фонд на выезде из НЛ. Есть несколько покупцов, я знаю двоих. В начале лета давали 1500за метр, сейчас около двух. Докуда потенциал у радости? Вижу выставляют по 4,5 кило денег за метр:
X-Fresh написав:Когда вы ребёнка отдаёте в обручную школу - это даёте ему приговор быть неудачником по жизни и его основная работа это мыть дупы в поляндии.
Когда вы отдаете в необычную школу это зачастую: соревнование гаджетов, где отдохнул, какие машины у стариков....
Вот сейчас ЧМ там есть дети банкиров из Монте-Карло и есть дети с босоногим детством. И как они пришли у каждого есть свой путь успеха, так же как неудач. А название школы или сумма оплаты это вопрос третестепенный.
X-Fresh написав:Когда вы ребёнка отдаёте в обручную школу - это даёте ему приговор быть неудачником по жизни и его основная работа это мыть дупы в поляндии.
А в какие именно школы отдат своих детей успешные покупатели недвиги по 2куе/м2 ? Я без сарказма, волнующий меня вопрос. В природе бывают школы что-бы не по 1куе d месяц а пусть по 5000 грн. но что-бы там работали нормальные учителя нацеленные на результат ?
Бывалый написав:Вот сейчас ЧМ там есть дети банкиров из Монте-Карло и есть дети с босоногим детством. И как они пришли у каждого есть свой путь успеха, так же как неудач. А название школы или сумма оплаты это вопрос третестепенный.
Согласен с тем что умный и настойчивый ребенок успеха в жизни добъется где-бы он не учился, а то что барана отведут в супер школу орлом он от этого не станет. Это в теории. На практике смотрю на свое дитя -это ППЦ. На текущий момент все чего добилась школа -ненависть к учебе. Знаний -ноль. Понимаю,что надо что-то менять, не понимаю в какую сторону бежать...
X-Fresh написав:Когда вы ребёнка отдаёте в обручную школу - это даёте ему приговор быть неудачником по жизни и его основная работа это мыть дупы в поляндии.
А в какие именно школы отдат своих детей успешные покупатели недвиги по 2куе/м2 ? Я без сарказма, волнующий меня вопрос. В природе бывают школы что-бы не по 1куе d месяц а пусть по 5000 грн. но что-бы там работали нормальные учителя нацеленные на результат ?
Увы. Таких нет. Своего ребёнка я отдал в первый класс в КМДШ
Кстати, есть не плохая Школа - capital school, цена всего 8000 грн в мес. Но увы, туда уже не попасть