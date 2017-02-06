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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1577157815791580>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

по тому месту не уверен, на мечникова возле гудвайна аналогичный объект за 1350$ улетел за полдня

Спасибо, меня сейчас интересует больше продажа, так как желания и энергии в перевод в нежилую с организацией отдельного входа нет. 3к за метр реально думаете?
Бывалый
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Бывалый написав:по тому месту не уверен, на мечникова возле гудвайна аналогичный объект за 1350$ улетел за полдня

Спасибо, меня сейчас интересует больше продажа, так как желания и энергии в перевод в нежилую с организацией отдельного входа нет. 3к за метр реально думаете?


если это просто квартира - нет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:37

  kingkongovets написав:
Бывалый написав:
если это просто квартира - нет


Две квартиры 1к+2к. Торец; окна на три стороны. Какой ориентир за метр?, так как выходить собираюсь.
Бывалый
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:51

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Бывалый написав:
  kingkongovets написав:
Бывалый написав:
если это просто квартира - нет


Две квартиры 1к+2к. Торец; окна на три стороны. Какой ориентир за метр?, так как выходить собираюсь.


ну это дериватив, типа котлована, переведите в нф, прорубите отдельный вход, запустите арендаторов и слейте за 100 аренд, по классике
а в таком виде - это как продавать свою тачку перекупу, который губы ей накрасит и зарядит уже от души по полной
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:09

  Бывалый написав:Кто-то разбирается в ценах на коммерческую недвигу?
Имеется несколько окон на первом этаже в хрущевке жилой фонд на выезде из НЛ. Есть несколько покупцов, я знаю двоих. В начале лета давали 1500за метр, сейчас около двух. Докуда потенциал у радости?
Вижу выставляют по 4,5 кило денег за метр:

http://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-nf- ... 0babd9eb97

Даже не уверен будут ли за такое звонить.
_____________________________________________________

По школам 47-я после ремонта, но директор еще тот. Знаю с 10к родителей которые с радостью поступали и еще с большей радостью убегали.

181 хуже средней, 9-11 классы очень мало детей. С новостроек прихода не слышал, хотя ребенок депутата был пару лет назад. Окна пластик.

Есть еще школа 80 через Бульвар.


Когда вы ребёнка отдаёте в обручную школу - это даёте ему приговор быть неудачником по жизни и его основная работа это мыть дупы в поляндии.
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  X-Fresh написав:Когда вы ребёнка отдаёте в обручную школу - это даёте ему приговор быть неудачником по жизни и его основная работа это мыть дупы в поляндии.


Когда вы отдаете в необычную школу это зачастую:
соревнование гаджетов, где отдохнул, какие машины у стариков....

Вот сейчас ЧМ там есть дети банкиров из Монте-Карло и есть дети с босоногим детством. И как они пришли у каждого есть свой путь успеха, так же как неудач. А название школы или сумма оплаты это вопрос третестепенный.
Бывалый
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:21

  X-Fresh написав:Когда вы ребёнка отдаёте в обручную школу - это даёте ему приговор быть неудачником по жизни и его основная работа это мыть дупы в поляндии.

А в какие именно школы отдат своих детей успешные покупатели недвиги по 2куе/м2 ?
Я без сарказма, волнующий меня вопрос.
В природе бывают школы что-бы не по 1куе d месяц а пусть по 5000 грн. но что-бы там работали нормальные учителя нацеленные на результат ?
es77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:27

  Бывалый написав:Вот сейчас ЧМ там есть дети банкиров из Монте-Карло и есть дети с босоногим детством. И как они пришли у каждого есть свой путь успеха, так же как неудач. А название школы или сумма оплаты это вопрос третестепенный.

Согласен с тем что умный и настойчивый ребенок успеха в жизни добъется где-бы он не учился, а то что барана отведут в супер школу орлом он от этого не станет.
Это в теории.
На практике смотрю на свое дитя -это ППЦ.
На текущий момент все чего добилась школа -ненависть к учебе. Знаний -ноль.
Понимаю,что надо что-то менять, не понимаю в какую сторону бежать...
es77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:28

  es77 написав:
  X-Fresh написав:Когда вы ребёнка отдаёте в обручную школу - это даёте ему приговор быть неудачником по жизни и его основная работа это мыть дупы в поляндии.

А в какие именно школы отдат своих детей успешные покупатели недвиги по 2куе/м2 ?
Я без сарказма, волнующий меня вопрос.
В природе бывают школы что-бы не по 1куе d месяц а пусть по 5000 грн. но что-бы там работали нормальные учителя нацеленные на результат ?

Увы. Таких нет.
Своего ребёнка я отдал в первый класс в КМДШ

Кстати, есть не плохая Школа - capital school, цена всего 8000 грн в мес. Но увы, туда уже не попасть
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

es77 написав: Понимаю,что надо что-то менять, не понимаю в какую сторону бежать...


в теории - в сторону мексиканской границы, на практике - поздняк метаться)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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