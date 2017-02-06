Додано: П'ят 13 лип, 2018 22:06

X-Fresh написав: airmax78 написав: Меняю свою 2К прелесть в ЖК Голосеево с шикарным видом на однушку в ЦП с твоей доплатой. Меняю свою 2К прелесть в ЖК Голосеево с шикарным видом на однушку в ЦП с твоей доплатой.

Я согласен!!!! Доплачу сколько скажешь!!!! Я согласен!!!! Доплачу сколько скажешь!!!!

Высылай сканы доков - мой нотариус подготовит сделку. Моя 2ка в Голосеево 86 квадратов. Твоя однушка в ЦП сколько? 43? С ремонтом, техникой и мебелью? Давай по 500 баксов на метре на разницу в площади, учитывая мое к тебе хорошее отношение.Респект, ты подумай, твоему ребенку в эту школу ходить 10 лет!!! Каждый день хз из каких ипеней - из Изумрудного переться в почти центр. А потом - обратно. Это и дорого и опасно и времени куча будет тратиться. А так он вышел из подъезда и уже в школе. На обед - домой (язвы не будет). После уроков - сразу домой и за домашнее задание. Успеваемость повысится. С моей стороны это очень щедрое предложение. Но мне не жалко - все-таки это для детей, а дети - наше будущее.