RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1577157815791580

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:33

  es77 написав:
  Бывалый написав:Вот сейчас ЧМ там есть дети банкиров из Монте-Карло и есть дети с босоногим детством. И как они пришли у каждого есть свой путь успеха, так же как неудач. А название школы или сумма оплаты это вопрос третестепенный.

Согласен с тем что умный и настойчивый ребенок успеха в жизни добъется где-бы он не учился, а то что барана отведут в супер школу орлом он от этого не станет.
Это в теории.
На практике смотрю на свое дитя -это ППЦ.
На текущий момент все чего добилась школа -ненависть к учебе. Знаний -ноль.
Понимаю,что надо что-то менять, не понимаю в какую сторону бежать...

Все правильно говоришь.
Поэтому я и решил с первого класса отправить в нормальную школу где ему будет интересно, захватывающе учиться. Как минимум не отобьют охоту от учебы

Пс: отправь в нормальную школу. Не жалей денег. Не порть жизнь ребёнку.
Востаннє редагувалось X-Fresh в П'ят 13 лип, 2018 21:37, всього редагувалось 1 раз.
X-Fresh
 
Повідомлень: 152
З нами з: 17.05.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://gdevkievezhithorosho.com/2018/0 ... %83%D0%BD/

Памятник оленю во дворе ЖК КТ - в КАНе есть люди с чувством юмора.
Зображення
airmax78
 
Повідомлень: 25062
З нами з: 25.10.12
Подякував: 669 раз.
Подякували: 2853 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:41

  X-Fresh написав:Увы. Таких нет.
Своего ребёнка я отдал в первый класс в КМДШ

Так шо, ЖК Голосеево таки рулит?
airmax78
 
Повідомлень: 25062
З нами з: 25.10.12
Подякував: 669 раз.
Подякували: 2853 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:44

  airmax78 написав:
  X-Fresh написав:Увы. Таких нет.
Своего ребёнка я отдал в первый класс в КМДШ

Так шо, ЖК Голосеево таки рулит?

Рынок частных школ пустой. Если дёшево(10-13 тыщ) - очередь на 5 лет. Если дорого - 2куе то есть школы. По середине - 15-18 т школ очень мало
X-Fresh
 
Повідомлень: 152
З нами з: 17.05.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:47

  airmax78 написав:
  X-Fresh написав:Увы. Таких нет.
Своего ребёнка я отдал в первый класс в КМДШ

Так шо, ЖК Голосеево таки рулит?

На сколько я помню у тебя детей нет? Поэтому школьный вопрос ещё долго не будет беспокоить
X-Fresh
 
Повідомлень: 152
З нами з: 17.05.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:52

  X-Fresh написав:
  airmax78 написав:
  X-Fresh написав:Увы. Таких нет.
Своего ребёнка я отдал в первый класс в КМДШ

Так шо, ЖК Голосеево таки рулит?

На сколько я помню у тебя детей нет? Поэтому школьный вопрос ещё долго не будет беспокоить

Меняю свою 2К прелесть в ЖК Голосеево с шикарным видом на однушку в ЦП с твоей доплатой.
airmax78
 
Повідомлень: 25062
З нами з: 25.10.12
Подякував: 669 раз.
Подякували: 2853 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:54

  airmax78 написав:Меняю свою 2К прелесть в ЖК Голосеево с шикарным видом на однушку в ЦП с твоей доплатой.

Я согласен!!!! Доплачу сколько скажешь!!!!
X-Fresh
 
Повідомлень: 152
З нами з: 17.05.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 22:06

  X-Fresh написав:
  airmax78 написав:Меняю свою 2К прелесть в ЖК Голосеево с шикарным видом на однушку в ЦП с твоей доплатой.

Я согласен!!!! Доплачу сколько скажешь!!!!

Высылай сканы доков - мой нотариус подготовит сделку. Моя 2ка в Голосеево 86 квадратов. Твоя однушка в ЦП сколько? 43? С ремонтом, техникой и мебелью? Давай по 500 баксов на метре на разницу в площади, учитывая мое к тебе хорошее отношение.
Респект, ты подумай, твоему ребенку в эту школу ходить 10 лет!!! Каждый день хз из каких ипеней - из Изумрудного переться в почти центр. А потом - обратно. Это и дорого и опасно и времени куча будет тратиться. А так он вышел из подъезда и уже в школе. На обед - домой (язвы не будет). После уроков - сразу домой и за домашнее задание. Успеваемость повысится. С моей стороны это очень щедрое предложение. Но мне не жалко - все-таки это для детей, а дети - наше будущее.
airmax78
 
Повідомлень: 25062
З нами з: 25.10.12
Подякував: 669 раз.
Подякували: 2853 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 22:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как думаешь, завтра успеем оформить? То, что она у тебя обременена обязательствами по договору аренды - меня не смущает. Допку с твоим арендатором подпишем и все ОК. Заодно хоть увижу в живую человека, готового штуцер за однуху на Лыбедской платить.
airmax78
 
Повідомлень: 25062
З нами з: 25.10.12
Подякував: 669 раз.
Подякували: 2853 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1577157815791580
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1089, 1090, 1091
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10905 1988828
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 лип, 2018 11:33
kingkongovets
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 86514
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 24917
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57969)
13.07.2018 23:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.